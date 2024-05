Co unikalnego jest w UNEEK?

2024 to specjalny rok dla marki KEEN. To właśnie teraz, wyjątkowe, bo 10 urodziny obchodzi model UNEEK, stworzony w odpowiedzi na pytanie – skoro ciało człowieka jest trójwymiarowe, czemu tworzymy produkty o wymiar niżej? Po dziesiątkach testów i eksperymentów, na mecie czekał produkt idealny: hybrydowe, oddychające obuwie dedykowane aktywności na świeżym powietrzu, z cholewką wykończoną podwójną warstwą materiału inspirowanego wytrzymałą linką do sportów ekstremalnych (paracordu).

Rory Fuerst Junior, główny innowator KEEN spędził w laboratorium lata, by wyprodukować but wykonany z materiałów trójwymiarowych, odpowiedni dla fanów chodzenia boso i multifunkcjonalny niezależnie od aktywności outdoorowej (czy pogody). Setki prototypów i eksperymentów (w tym jeden nawet z linki z elektrycznej kosiarki!) doprowadziły go do rozwiązań – zamiast płaskich tkanin lub skóry, kolekcja wykonana jest z tkanego, okrągłego sznurka, podobnego do wspomnianego paracordu, która dopasowuje się indywidualnie do krzywizny stopy. Co więcej – jest idealnym towarzyszy podróży, dzięki elastyczności i możliwości dopasowania do nawet najbardziej skompresowanego bagażu. UNEEKmożna wyginać we wszystkie strony, nie martwiąc się o ich uszkodzenie.

Slip-on, sznurowane sneakersy, czy – szeroki wybór wśród ulubionych fasonów i wariacja na temat klasycznych form – niezależnie od wieku. Chyba każdy w dzieciństwie miał taką jedną rzecz, którą bez zawahania kupiłby rozmiar większą, wraz z dorastaniem. Rodzina UNEEK stworzona jest family friendly, oferując zarówno modele damskie, męskie, jak i dziecięce w kilku rozmiarach, dla najmłodszych, wzbogacone o rzep – dla trochę starszych już bez niego. Dziecko może dorastać i się zmieniać, ale jego gust – wcale nie musi, a dzięki KEEN ulubione elementy garderoby zostaną z nimi na lata.

Portfolio UNEEK wyróżnia połączenie komfortu z designem. Wykończenie podeszwy w okolicy neoprenem, oddychająca, szybkoschnąca podszewka, podeszwa środkowa EVA ze wzmocnieniem podbicia dla lepszej amortyzacji, oraz zastosowanie powłoki aktywnych, naturalnych probiotyków w technologii ECO ODOR Control ograniczającej przykre zapachy, zapewniają wygodę na wiele godzin.

W najnowszym modelu SS24 UNEEK – wodoorporne sandały zostały wykonane jedynie z dwóch sznurówek oraz poliuretanowej podeszwy non-marking (nie pozostawia smug ani śladów), by jeszcze lepiej dopasować się do kształtu stopy i spersonalizować każdy krok. Co więcej – CONVERTIBLE oferuje dowolność wyboru – sandały, czy japonki? A może jeszcze bardziej przyjazne podręcznemu bagażowi męskie sandały w wersji FLAT z nawet cieńszym, 8-milimetrowym sznurkiem? Wybór leży u twych stóp.

Klasyczne sneakersy dostały nowe życie w odsłonie UNEEK 03, gdzie elastyczna konstrukcja łączy się z syntetyczną, dzianinową cholewką, bardzo dobrą amortyzacją, gumową podeszwą o wysokiej trakcji – oraz systemem sznurowania charakterystycznym dla marki.

Zgodnie z proekologiczną naturą KEEN, materiały zostały w znacznej większości pozyskane z rynku wtórnego. Sznurek, będący bazą wykonany został z recyklingu, cholewka z przetworzonych plastikowych butelek PET, a technologia PFAS Free Water Reppelency odprowadza wodę bez wykorzystywania toksycznych substancji PFC.

Kolekcja utrzymana została w kolorach ziemi – czerniach, szarościach, beżu, zieleniach i granatach. Bliskość naturze odzwierciedlają również zdjęcia z letniej sesji zdjęciowej, osadzone w ciepłych, subtelnych barwach oraz delikatnych formach. Nienachalnie wpasowuje się w lifestyle, urozmaicając najprostsze scenerie uchwycone w kadrze. Minimalistyczna, nie wprowadzająca zbytku barw, jednak dająca czysty przekaz.