Nowy, niesamowity iPad Pro i inne nowości od Apple

Firma Apple przedstawiła dziś innowacyjnego nowego iPada Pro, który ma smukłą i lekką konstrukcję, a do tego jest jeszcze bardziej przenośny i wydajniejszy niż kiedykolwiek. Nowy iPad Pro jest dostępny w kolorze srebrnym i gwiezdnej czerni oraz w dwóch rozmiarach – przestronnym 13‑calowym i ultraprzenośnym 11‑calowym. Oba modele wyposażono w najbardziej zaawansowany na świecie wyświetlacz Ultra Retina XDR z technologią tandemową OLED.

Nowy iPad Pro mógł powstać dzięki zastosowaniu należącego do nowej generacji układów scalonych Apple czipa M4, który zapewnia mu bezprecedensową wydajność i ogrom nowych możliwości. Całkowicie nowy kontroler wyświetlacza w czipie M4 sprawia, że wyświetlacz Ultra Retina XDR jest wyjątkowo precyzyjny, barwny i jasny. Nowe CPU, GPU nowej generacji oparte na architekturze GPU wykorzystanej po raz pierwszy w czipie M3 i najbardziej zaawansowany w historii system Neural Engine zmieniają nowego iPada Pro w potężne narzędzie do pracy ze sztuczną inteligencją. Apple Pencil Pro umożliwia nowe twórcze interakcje z iPadem, ponownie przedefiniowując to, czym może być rysik, a nowa, smuklejsza i lżejsza klawiatura Magic Keyboard jest pełna fantastycznych funkcji.

Nowe modele iPada Air turbodopalane czipem M2

Firma Apple zaprezentowała nowe modele iPada Air turbodopalane czipem M2 – przeprojektowany model 11 cali i całkiem nowy model 13 cali. iPad Air jest po raz pierwszy dostępny w dwóch rozmiarach. Model 11‑calowy jest rewelacyjnie przenośny, a model 13‑calowy ma jeszcze większy ekran, na którym można swobodniej pracować, uczyć się i bawić. CPU, GPU i system Neural Engine w czipie M2 są szybsze, więc wyposażony w niego iPad Air zapewnia większą wydajność i stanowi niesamowicie zaawansowane narzędzie do pracy ze sztuczną inteligencją. Przedni aparat ultraszerokokątny 12 Mp z funkcją Centrum uwagi znajduje się teraz na dłuższym boku iPada Air, co idealnie sprawdza się podczas prowadzenia rozmów wideo. Ponadto Wi‑Fi działa szybciej, a modele Cellular mają błyskawiczny interfejs 5G, który pozwala być w kontakcie ze światem także w podróży. Przenośna konstrukcja, bateria na cały dzień, olśniewający wyświetlacz Liquid Retina oraz obsługa Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) i klawiatury Magic Keyboard sprawiają, że iPad Air pozwala działać jeszcze produktywniej i z większą kreatywnością. Nowy iPad Air jest dostępny w kolorze księżycowej poświaty i gwiezdnej szarości, a także w dwóch nowych wersjach wykończenia – niebieskiej i fioletowej. Cena podstawowa iPada Air 11 cali wciąż wynosi 2 999 PLN, a iPada Air 13 cali można kupić w cenie 3 999 PLN.

Czip M4

Firma Apple zaprezentowała dziś M4, czyli najnowszy czip zapewniający nowemu iPadowi Pro fenomenalną wydajność. Czip M4 to system jednoukładowy (SoC), stworzony z wykorzystaniem technologii 3‑nanometrowej drugiej generacji, który wynosi niedoścignioną energooszczędność układów scalonych Apple na jeszcze wyższy poziom. Nowe CPU może mieć maksymalnie 10 rdzeni, a nowe 10‑rdzeniowe GPU jest rozwinięciem architektury GPU nowej generacji wykorzystanej po raz pierwszy w czipie M3. Dzięki temu iPad zyskał takie technologie jak dynamic caching, przyspieszenie sprzętowe ray tracingu oraz mesh shading z przyspieszeniem sprzętowym. M4 został wyposażony w najszybszy w historii Apple system Neural Engine, który wykonuje nawet 38 bilionów operacji na sekundę – więcej niż jakakolwiek jednostka przetwarzania sieci neuronowych zastosowana w aktualnie dostępnych komputerach PC AI. Wszystko to w połączeniu z większą przepustowością pamięci, CPU z akceleratorami uczenia maszynowego (ML) nowej generacji i superwydajnym GPU daje nowemu iPadowi Pro potężne możliwości w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji.

Logic Pro wynosi tworzenie muzyki na jeszcze wyższy poziom dzięki funkcjom AI

Firma Apple przedstawiła zupełnie nowe aplikacje Logic Pro 2 na iPada i Logic Pro 11 na Maca, które dostarczają rewelacyjnych profesjonalnych doświadczeń przy komponowaniu piosenek, tworzeniu bitów oraz produkcji i miksowaniu. Napędzana mocą sztucznej inteligencji nowa aplikacja Logic Pro wprowadza niesamowite funkcje studyjne, które aktywnie wspierają artystów w procesie tworzenia muzyki, a przy tym zostawiają im pełną twórczą kontrolę. Wśród nowych funkcji znajduje się narzędzie Session Players, które poza popularnym wirtualnym perkusistą (Drummer) ma też teraz zupełnie nowego basistę (Bass Player) i klawiszowca (Keyboard Player). Do tego dochodzi funkcja Stem Splitter, umożliwiająca wyodrębnienie i obróbkę poszczególnych partii z pojedynczego nagrania audio, a także funkcja ChromaGlow, która błyskawicznie nadaje ścieżkom dźwiękowym cieplejsze brzmienie.

Final Cut Pro rewolucjonizuje produkcję wideo dzięki Live Multicam na iPadzie

Firma Apple zaprezentowała Final Cut Pro 2 na iPada. Dzięki funkcji Live Multicam aplikacja zamienia iPada w studio produkcyjne do realizacji wielokamerowych. Użytkownicy mogą połączyć kilka urządzeń i w jednym miejscu oglądać obraz z nawet czterech kamer jednocześnie, co znacznie przyspiesza tworzenie treści. Na potrzeby funkcji Live Multicam opracowano Final Cut Camera, czyli zupełnie nową aplikację do nagrywania wideo na iPhone’a i iPada. Korzystając z niej, twórcy mogą bezprzewodowo połączyć swoje urządzenia i za pomocą zaawansowanych opcji zdalnie sterować poszczególnymi obrazami. Final Cut Camera działa również jako samodzielna aplikacja do nagrywania profesjonalnych materiałów wideo przeznaczona na iPhone’a i iPada. Obsługa zewnętrznych projektów zapewnia swobodę montażu bezpośrednio z poziomu podłączanego nośnika – to zasługa szybkiego interfejsu Thunderbolt, w który wyposażono iPada Pro. Montaż i finalizacja projektów w Final Cut Pro na nowym iPadzie Pro z czipem M4 przebiega niesamowicie sprawnie. Użytkownicy mogą jeszcze szybciej stosować grading kolorów, nakładać wiele efektów i renderować rozbudowane graficznie osie czasu. Final Cut Pro 2 na iPada ma jeszcze więcej konfigurowalnych treści do montażu i opracowywania wyjątkowych projektów. Ponadto wykorzystuje zaawansowane możliwości nowego Apple Pencil Pro, takie jak funkcja Live Drawing z obsługą obrotu wokół osi i ściśnięcia.