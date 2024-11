TEST: Yale Smart Keypad 2

Kiedy w marcu tego roku testowałem inteligentny zamek Yale Linus L2, miałem do niego w zasadzie tylko jedną większą uwagę, która na dobrą sprawę nie dotyczyła nawet samego produktu. Sprzedawana jako akcesorium klawiatura numeryczna Yale Smart Keypad, bo o niej właśnie mowa, nie zachwyciła mnie wtedy brakiem czytnika linii papilarnych, który można było znaleźć u konkurencji, ani swoim wykonaniem ani też formą. Czy nowa i ulepszona klawiatura Yale Smart Keypad 2 odrobiła pracę domową?

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to zupełnie nowy produkt, który oprócz logo nie ma nic wspólnego ze swoim poprzednikiem. W pudełku znajdziemy znacznie większe urządzenie z elegancko zaokrągloną obudową wykonaną z dobrej jakości plastiku. Klawiatura numeryczna jest teraz jednolitą powierzchnią z pojemnościowymi przyciskami o eleganckim podświetleniu. Nad nimi znajdziemy pasek informujący o poziomie naładowania baterii, a na samej górze fizyczny przycisk służący do inicjowania szybkiego ryglowania sparowanego zamka. Oczywiście najmilej widziany jest tu jednak umieszczony na samym dole czytnik linii papilarnych, który w mojej opinii jest jednym z najwygodniejszych sposobów na otwieranie drzwi.

Klawiaturę możemy łatwo zamontować przyklejając ją np. do samych drzwi lub przykręcając na dwie małe śruby. Yale Smart Keypad 2 został co prawda stworzony z myślą o nowych zamkach Yale, ale będzie on działał również z pierwszym Yale Linus L1, mniej popularnym u nas Yale Conexis Smart Lock L2, oraz z otwieraczem do bram Yale Smart Opener.

Keypad 2 pozwala na dodanie odcisków palców aż 10 użytkowników, więc nawet wielodzietne rodziny powinny być zadowolone. Ponadto z pomocą aplikacji Yale Home możemy generować tymczasowe kody dostępu dla gości czy kurierów, a na ich podstawie monitorować kto i kiedy wchodzi do domu. Miłym dodatkiem, poza wspomnianym przyciskiem natychmiastowego ryglowania, jest również pojemnościowy przycisk inicjowania dzwonka do drzwi, który możemy sparować z ekosystemem alarmowym Yale i zastąpić tym samym tradycyjny dzwonek obecny w większości domów.

Nie ulega zatem wątpliwości, że nowy Yale Smart Keypad 2 jest o niebo lepszym produktem, niż jego poprzednik i może być godnym kompanem dla świetnego zamka Linus L2. Razem stanowią rewelacyjną kombinację, która na ten moment wydaje się być najlepszym tego typu rozwiązaniem na rynku.

Specyfikacja

CENA 580 PLN

580 PLN ZASILANIE BATERYJNE 4x AAA

4x AAA STOPIEŃ OCHRONY IP55

IP55 ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.3