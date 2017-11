Mui: inteligentny hub z… drewna?

Większość urządzeń smart home charakteryzuje się surowym kształtem i nowoczesną, sterylną formą. Trend ten przełamuje Google, które zdecydowało się na pokrycie głośników z serii Home miękką tkaniną. O krok dalej poszła japońska firma Nissha, która zaprezentowała inteligentny hub Mui wykonany w całości z… drewna.

Mui to naścienna listwa wykonana z drewna. W jej powierzchnię wbudowane są pojemnościowe dotykowe sensory, które po uaktywnieniu podświetlają się ciepłym światłem. Mui może służyć do sterowania oświetleniem, ustawienia inteligentnego termostatu, pokazywać warunki pogodowe oraz wyświetlać powiadomienia ze smartfona. Na chwilę obecną hub współpracuje ze stosunkowo niewielką ilością systemów smart home (w tym Philips Hue i japońskim Yahoo MyThings), ale twórcy przygotowują go także do obsługi bardziej popularnych w Europie Amazon Alexy czy IFTTT.

Miłośnicy organicznych wnętrz muszą jeszcze chwilę poczekać na ten gadżet: w czerwcu 2018 roku ma on pojawić się na jednej z platform crowdfundingowych. Cena huba będzie oscylowała w okolicach 900 – 1 200 USD (w zaokrągleniu ok. 3 300 – 4 400 PLN). Mui będzie dostępny nie tylko w przyjemnej dla oka drewnianej wersji: na rynek najprawdopodobniej trafią jego inne warianty. Na razie producenci przedstawili projekty wykonane z lustrzanego szkła, marmuru i pokrytego tkaniną metalu.