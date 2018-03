TEST: Optoma UHZ65 4K

Pierwszy laserowy projektor sygnowany przez Optomę to sprzęt balansujący na granicy amatorskiego i specjalistycznego. Amatorskiego, bo przeznaczony jest do odtwarzania filmów w warunkach domowych. Specjalistycznego, bo dzięki doskonałej reprodukcji kolorów i funkcji interpolacji klatek sprawdzi się również w małym, niezależnym kinie.

Zastosowanie zupełnie nowego źródła światła może okazać się przełomowe dla Optomy. Projektory laserowe rozświetlają się szybciej niż standardowe lampy, mają długą żywotność i dokładniejsze odwzorowanie kolorów. Szczególnie to ostatnie jest dobrze widoczne w modelu UHZ65 – zakres kolorystyczny odpowiadający 80% wykorzystywanego w przemyśle filmowym standardu DCI-P3, jest niemożliwy do osiągnięcia w konwencjonalnych projektorach. Duża jasność przekłada się natomiast na intensywność efektu HDR. W efekcie uzyskujemy ostry obraz o pięknych, nasyconych barwach i doskonałym kontraście. Efekt ten utrzymuje się nawet w dobrze doświetlonych pomieszczeniach i przy stosunkowo małym oddaleniu projektora od ekranu – wystarczy 3,7 metra, aby uzyskać obraz o przekątnej 120 cali. Żądaną wielkość i położenie obrazu łatwo zmodyfikować dzięki możliwości pionowej regulacji obiektywu.

Obraz wyświetlany na UHZ65 charakteryzuje się dużą płynnością dzięki zastosowaniu technologii interpolacji klatek PureMotion. Eliminuje ona nieprzyjemne szumy i powodujące ból głowy rozmazanie obrazu w bardzo dynamicznych scenach akcji. Nawet tak trudny dla projektorów, utrzymany w jednolitej kolorystyce film, jak Mad Max. Na drodze gniewu, prezentował się tutaj rewelacyjnie.

Główny zarzut co do jakości obrazu wynika ze specyfiki lamp laserowych. W kontrastowych scenach mocno zarysowane kontury rzucają tęczową poświatę – w propozycji Optomy efekt ten nie jest skrajnie widoczny, ale nie oszukujmy się, że przy sprzęcie za 25 tysięcy – wyraźny. Projektor jest również stosunkowo głośny, dlatego nie należy stawiać go bezpośrednio za głowami oglądających. Ciągły, nieprzerwany dźwięk rzędu 29 dB może skutecznie zepsuć bardzo dobre wrażenia wywołane przez obraz.

Wspomniana cena urządzenia może szokować, ale Optoma UHZ65 to i tak jeden z najtańszych komercyjnych projektorów laserowych 4K. Niestety na ten moment nie jest to jeszcze godna polecenia technologia przeznaczona do domowego użytku.

