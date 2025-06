38 nowych dzieł w Samsung Art Store prosto z targów Art Basel

Samsung nie zwalnia tempa i po raz kolejny łączy światy sztuki oraz technologii. Oficjalny partner targów Art Basel zapowiedział premierę nowej, ekskluzywnej kolekcji dzieł sztuki cyfrowej, dostępnej w Samsung Art Store. 38 starannie wyselekcjonowanych prac wzbogaci ofertę sklepu, z którego mogą korzystać użytkownicy telewizorów The Frame, The Frame Pro, Neo QLED, QLED i Micro LED. To największa jak dotąd kolekcja z targów Art Basel, celebrująca różnorodność artystycznych głosów z całego świata.

Kolekcja, która opowiada historię globalnej ekspresji

Tegoroczna edycja targów w Bazylei przyniosła wyjątkowy zestaw 38 dzieł wybranych spośród ponad 100 propozycji. Wyróżnia je różnorodność stylów, mediów i pochodzenia autorów – po raz pierwszy w historii kolekcji pojawiają się również artyści z Afryki, co znacząco poszerza kulturowy kontekst prezentowanych prac.

Wśród wyróżnionych artystów znaleźli się m.in.:

Roméo Mivekannin z reinterpretacją klasycznego portretu w duchu postkolonialnym,

Basim Magdy z wizją utopijnego futuryzmu,

Zandile Tshabalala, której prace celebrują czarną kobiecość i emocje,

Antonia Kuo, łącząca cyfrowe techniki z analogowymi metodami tworzenia obrazu.

W kolekcji znalazły się również dzieła uznanych ikon współczesnej sztuki, takich jak Jo Baer, Kibong Rhee czy Lynn Hershman Leeson.

ArtCube – interaktywny salon sztuki cyfrowej

Podczas targów w Bazylei Samsung zaproisł odwiedzających do przestrzeni ArtCube – immersyjnego salonu, który pokazał, jak nowoczesne telewizory stają się oknem na świat sztuki. Modele The Frame, Neo QLED 8K i MICRO LED zaprezentują wybrane dzieła z nowej kolekcji w spektakularnej jakości, oferując wyjątkowe wrażenia wizualne. Goście będą mogli także stworzyć własne, spersonalizowane portrety inspirowane sztuką generatywną oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych o roli technologii w demokratyzacji dostępu do kultury.

Partnerstwo, które inspiruje

Współpraca Samsunga i Art Basel trwa od 2024 roku – rozpoczęła się w Miami Beach, a następnie przeniosła do Hongkongu i teraz do Bazylei. Cyfrowe dzieła z poprzednich edycji zyskały ogromną popularność – marcowa kolekcja z Hongkongu trafiła do TOP 10 najczęściej oglądanych zbiorów w Samsung Art Store. Najnowsza inicjatywa potwierdza, że technologia może być nie tylko medium, ale i katalizatorem dla sztuki.

– Dzięki tej współpracy wychodzimy poza mury galerii i trafiamy bezpośrednio do domów ludzi na całym świecie – mówi Maike Cruse, dyrektorka Art Basel w Bazylei. – To szansa, by szerokiej publiczności zaprezentować dzieła, które definiują nasze targi.

Samsung Art Store – domowa galeria przyszłości

Samsung Art Store to obecnie ponad 3 500 dzieł sztuki od ponad 800 artystów – a najnowsza kolekcja z Bazylei tylko poszerza tę ofertę. Nowe telewizory Samsunga z 2025 roku, wykorzystujące AI do optymalizacji obrazu i dźwięku, oferują również spersonalizowany dostęp do ulubionych treści – w tym wyjątkowych cyfrowych dzieł sztuki.

Dzięki tej integracji sztuka współczesna przestaje być zarezerwowana wyłącznie dla galerii i kolekcjonerów – dziś każdy może zaprosić ją do swojego salonu.