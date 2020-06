TEST: Yale IA-312

Mało który producent może pochwalić się tak bogatym doświadczeniem w branży bezpieczeństwa mienia, jakie ma Yale. W XIX wieku firma zajmowała się przede wszystkim produkcją zamków do drzwi, w XX – do samochodów, a w obecnych czasach stawia między innymi na inteligentne systemy domowego bezpieczeństwa. Testowany zestaw IA-312 obiecuje niezawodność, łatwą konfigurację i prostą obsługę; sprawdźmy te zapewnienia w praktyce.

W pakiecie IA-312 znajduje się jednostka centralna Sync Hub, jeden czujnik otwarcia okien i drzwi, jeden uniwersalny czujnik ruchu oraz klawiatura służąca do zbrojenia i rozbrajania alarmu. Akcesoria od Yale są bezprzewodowe i kompaktowe, dzięki czemu łatwo umieścić je w newralgicznych punktach domu w taki sposób, by nie zwracały uwagi.

Przez konfigurację systemu przeprowadziła mnie aplikacja Yale Smart Living Home: na początku poprosiła ona o zarejestrowanie huba, a potem o sparowanie i zainstalowanie poszczególnych elementów. W trakcie procesu sprawdzana jest także łączność komponentów z hubem; maksymalna odległość od stacji bazowej to około 200 m, więc nie powinno to stanowić problemów nawet na posesjach obejmujących kilka budynków. Nie obyło się bez odrobiny wiercenia i przykręcania, chociaż cała konfiguracja zajęła mi ledwie godzinę – naprawdę szybko jak na standardy smart home.

Wspomniana już aplikacja mobilna służy nie tylko do instalacji systemu, ale także do jego obsługi. Pozwala ona na zdalne zbrojenie i rozbrajanie alarmu, ustawianie stref pracy i geolokalizacji (aplikacja przypomina wtedy o włączeniu alarmu tuż po opuszczeniu domu) oraz dodawanie kolejnych akcesoriów, na przykład pilota sterowania, zewnętrznej syreny lub czujnika dymu. Do sterowania systemem możemy wykorzystać także Alexę lub Asystenta Google.

Aplikacja okazała się intuicyjna i funkcjonalna, chociaż ma drobne problemy ze stabilnością. Było to szczególnie widoczne podczas prób połączenia systemu z oświetleniem Philips Hue, kiedy to program raz czy dwa przestawał odpowiadać.

Alarm od Yale działa na banalnie prostej zasadzie. Gdy czujnik ruchu wykryje intruza, hub przesyła na smartfona stosowną notyfikację i uruchamia głośną syrenę alarmową. Dołączony do zestawu sensor jest wyposażony w funkcję rozpoznawania zwierząt domowych (możemy dokupić także taki bez tej możliwości), dzięki czemu uzbrojony system nie włączał się za każdym razem, gdy mój pies wszedł do pomieszczenia. Czujnik otwarcia umieściłem na drzwiach wejściowych; po uzbrojeniu systemu natychmiast reagował on na próby dostania się do środka. Muszę tutaj pochwalić stabilność połączenia między akcesoriami i stacją centralną – sensor i hub dzieliły dwie betonowe ściany, a mimo tego notyfikacja została wysłana natychmiast po otwarciu drzwi.

Yale IA-312 to prosty w obsłudze, funkcjonalny zestaw home security. Otoczy on twój dom kompleksową opieką bez dodatkowych opłat abonamentowych, za to z możliwością swobodnej rozbudowy systemu.

Specyfikacja