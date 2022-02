Sony LinkBuds – nowe spojrzenie na słuchawki true wireless￼

Gdy dobrze dopasujemy prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, mogą one służyć jako doskonały zamiennik zatyczek do uszu, blokując większość dźwięków otoczenia. Najnowsza propozycja Sony, LinkBuds, została stworzona w oparciu o zupełnie inną koncepcję.

Słuchawki Sony są wyposażone w specjalny, pierścieniowy przetwornik akustyczny, z otworem w środku membrany. W ten sposób, urządzenie przepuszcza dźwięki z zewnątrz bezpośrednio do uszu użytkownika – w każdej chwili może on usłyszeć głosy innych osób lub odgłosy ruchu drogowego, bez przerywania odtwarzania muzyki.

Same przetworniki dostarczają bogatego, soczystego brzmienia. Procesor Sony V1, dba o to, by muzyka brzmiała fantastycznie, odtwarzając wszystkie szczegóły oraz minimalizując zakłócenia, zaś technologia DSEE, przywraca detale w utworach zapisanych w stratnych formatach. W słuchawkach zastosowano ponadto mikrofony z technologią precyzyjnego przechwytywania głosu i redukcji hałasu tła – dzięki nim, prowadzenie rozmów telefonicznych będzie wygodne również w głośnym otoczeniu.

LinkBuds są ultralekkie – ważą zaledwie cztery gramy – a ich jedno ładowanie starczy na 5,5 godziny. Etui ładujące pozwoli na wydłużenie tego czasu o kolejne 12 godzin słuchania, a w razie potrzeby, 10 minut uzupełniania baterii starczy na 1,5 godziny pracy. Co istotne, obydwa komponenty zostały wykonane z odpowiedzialnie pozyskanego tworzywa, powstałego w wyniku recyklingu plastiku.

Model jest wodoodporny w klasie IPX4, więc możemy zabrać go na siłownię lub spacer w deszczu. Sterowanie odtwarzaniem ułatwia funkcja Wide Area Tap, dzięki której nie trzeba dotykać samych słuchawek, a jedynie stuknąć palcami z przodu uszu.

Mimo kompaktowej konstrukcji, LinkBuds zostały po brzegi wypełnione funkcjami. Słuchawki obsługują technologię 360 Reality Audio i systemem Dolby Atmos, co zapewnia realistyczne wrażenia dźwięku przestrzennego, oraz aplikacją Microsoft Soundscape. Dzięki wsparciu dla Google Fast Pair i Swift Pair, natychmiastowo sparujemy je z urządzeniami działającymi na Androidzie i Windowsie. Funkcja Speak-to-Chat, automatycznie zatrzyma muzykę na czas rozmowy, zaś po jej zakończeniu wznowi odtwarzanie. Słuchawki są także kompatybilne z Asystentem Google i Alexą, jak również obsługują szybki dostęp do muzyki ze Spotify.

Sony LinkBuds trafią do sprzedaży już niedługo, bo jeszcze w lutym tego roku. Będą one dostępne w szarej i białej wersji kolorystycznej. Na chwilę obecną nie znamy ich polskiej ceny.