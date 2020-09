TEST: WD My Passport SSD

Istnieje zjawisko, które równie często dotyka zarówno początkujących adeptów sztuki fotografii, co i zaprawionych w boju weteranów – jest nim brak miejsca do przechowywania zdjęć. Większość użytkowników rozwiązuje ten problem poprzez zakup nośnika SSD, na tyle szybkiego, by umożliwiał edycję zapisanych na nim plików, a jednocześnie wytrzymałego i kompaktowego. Nowa generacja My Passport SSD od WD została stworzona z myślą o tego typu użytkownikach, i nie tylko.

Do testów otrzymałem nośnik o pojemności 1 TB, zamknięty w prążkowanej obudowie utrzymanej w odcieniach szarości; do wyboru jest także czerwień, głęboki błękit i złoto. Pod względem wykonania to maleńkie dzieło sztuki: lekkie, eleganckie, o zaokrąglonych krawędziach i solidnej konstrukcji. Dysk jest odporny na wibracje i wstrząsy, a aluminiowa powłoka chroni go przed uszkodzeniem po upadku z wysokości do 2 m.

Prawdziwa magia znajduje się jednak wewnątrz WD My Passport SSD. Najnowsza generacja została wyposażona w pamięć SSD NVMe, najszybszą spośród dostępnych komercyjnie technologii zapisu danych. Gdy dodamy do tego wsparcie dla USB 3.2 Gen 2, w dawnej nomenklaturze znanego jako USB 3.1, otrzymamy naprawdę imponujące parametry pracy.

Test sekwencyjny w programie benchmarkowym CrystalDiskMark wykazał, że po podłączeniu dysku do peceta za pomocą złącza USB 3.2 Gen 2 typu C (urządzenie jest domyślnie kompatybilne z Windowsem i macOS, a w zestawie z nim znajdziemy zarówno kabel USB-C, jak i USB-A), prędkości odczytu i zapisu danych utrzymywały się na poziomie około 1 000 MB/s.

W praktyce przekładało się to na błyskawiczne zapisywanie dużych plików na dysku: liczący 50 GB folder ze zdjęciami znalazł się na nośniku w minutę, a nagrane w rozdzielczości 4K klipy ważące po 10-20 GB każdy – maksymalnie w kilkadziesiąt sekund. Szybkość dysku umożliwiała także swobodną edycję zapisanych na nim materiałów; nie miałem żadnych problemów z obróbką wspomnianych już materiałów filmowych, sklejeniem ich w jedną całość i wyrenderowaniem do ostatecznej formy.

Z tego samego powodu WD My Passport SSD dobrze radzi sobie także z odtwarzaniem filmów, obróbką dźwięku i wszystkimi innymi zastosowaniami, które miałem szansę przetestować. Można na nim zapisać także gry: ich odtwarzanie było płynne, zarówno w przypadku dobrze zoptymalizowanych tytułów typu Doom Eternal, jak i tych nieco bardziej, hmm, kapryśnych (tu kłania się pecetowy port Horizon: Zero Dawn).

Ciekawą funkcją okazało się także narzędzie do tworzenia kopii zapasowych wybranych plików, jak również możliwość zabezpieczenia części zawartości hasłem – przydatne, jeśli chcemy przechowywać na dysku pliki zawierające nasze dane osobowe.

Nie da się ukryć, że nowa generacja My Passport SSD jest skierowana przede wszystkim do fotografów, filmowców i innych twórców, ale osoby spoza tych grup także znajdą w niej wiele dobrego. Jeśli szukasz szybkiego, wytrzymałego i kompaktowego dysku do zadań specjalnych, koniecznie sprawdź najnowsze dziecko WD.

