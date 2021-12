TP-Link uruchamia usługę Tapo Care dla kamer bezpieczeństwa

Dobra wiadomość dla posiadaczy kamer z serii TP-Link Tapo – właśnie wzbogaciły się one o nowe funkcje. Dzięki subskrypcji Tapo Care, będziemy mogli przechowywać najważniejsze nagrania w chmurze, i nie tylko.

Tapo Care to pakiet usług dodatkowych, rozszerzający funkcjonalność kamer do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Przede wszystkim pozwala on na automatyczne zapisywanie nagrań w chmurze – dzięki temu materiał dowodowy nie zaginie, jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zniszczone podczas próby włamania. Usługa obejmuje archiwizację klipów przez 30 dni.

Poza tym, Tapo Care oddaje w nasze ręce szereg funkcjonalności dodatkowych, w tym inteligentne powiadamianie – w przypadku zarejestrowania niepokojącej sytuacji, użytkownik otrzyma powiadomienie z fragmentem wideo, na którym zarejestrowano ruch. Kamerki otrzymają także możliwość wykrywania konkretnych dźwięków, na przykład dziecięcego płaczu, co pozwoli rodzicom natychmiast zareagować, nawet wtedy, gdy aktualnie przebywają w innym pokoju.

Funkcja stref prywatnych to sposób na ukrycie przed okiem kamery niektórych newralgicznych punktów w domu, na przykład wejścia do sypialni – aby z niej skorzystać, wystarczy w aplikacji nałożyć na obraz specjalną maskę. Posiadacze obrotowych kamer mogą natomiast włączyć opcję śledzenia ruchu, dzięki której urządzenie będzie podążało za wybranym obiektem.

Próbny, 30-dniowy okres subskrypcji Tapo Care jest bezpłatny. Jeśli spodobają nam się nowe funkcje, możemy wybrać jeden z abonamentów: Plan Podstawowy kosztuje 18 PLN miesięcznie lub 175 PLN rocznie dla pojedynczej kamery, 35 PLN/355 PLN dla dwóch lub 53 PLN/530 PLN dla trzech. Posiadacze większej liczby kamer mogą wybrać Plan Premium, kosztujący 59 PLN miesięcznie lub 590 PLN rocznie – obejmuje on od 4 do 10 kamer.