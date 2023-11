BenQ RE03A – interaktywne monitory 4K UHD dla edukacji

BenQ wprowadza na polski rynek nową serię RE03A interaktywnych monitorów dla edukacji. Wyposażono je w ulepszony, wydajny czterordzeniowy procesor, system operacyjny Android 11, odporny na kurz – zgodnie z IP5X – 40-punktowy, wielodotykowy ekran 4K UHD (3840×2160), gniazdo USB-C z ładowaniem 15 W, Gigabit Ethernet i pakiet rozwiązań ClassroomCare.

Wzbogacając skuteczną edukację, interaktywne monitory RE03A wyposażono w dwa 20 W głośniki stereo, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s, zapewniający szybki dostęp do materiałów dydaktycznych w chmurze i płynne, strumieniowe przesyłanie materiałów wideo bez opóźnień. Monitory RE03A mają również wbudowane narzędzia wspomagające naukę, takie jak oparte na chmurze oprogramowanie EZWrite 6 pozwalające na integracje z Google Classroom i Kahoot! Gamification. Monitory obsługują również wideokonferencje, przeglądarki internetowe i dowolne treści dostarczane z opcjonalnego komputera typu OPS czy bezprzewodowo za pomocą BenQ InstaShare 2.

BenQ ClassroomCare to pakiet rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo wielogodzinnej pracy przy monitorze – uczniów i nauczycieli. Składa się on m.in. z funkcji Flicker-Free eliminującej migotanie obrazu, Low Blue Light eliminującej szkodliwy zakres niebieskiej składowej widma oraz Anti-Glare – powłokę przeciwodblaskową. Rozwiązania te minimalizują zmęczenie oczu przy długich sesjach nauki i pracy. Dodatkowo monitory RE03A zapewniają ochronę przed kurzem zgodnie ze standardem IP5X. Przed uszkodzeniami mechanicznymi ekran zabezpieczony jest szkłem hartowanym o twardości 9H. Monitory uzyskały certyfikat bezpieczeństwa TUV Rheinland.

Monitory umożliwiają także automatyczne aktualizacje swojego oprogramowania układowego OTA. Nauczyciele i administratorzy mają do dyspozycji również system zarządzania kontem BenQ (AMS) zapewniający szybki i bezpieczny dostęp do spersonalizowanych materiałów dydaktycznych w chmurze. System X-Sign Broadcast służy do tworzenia i emisji scentralizowanych ogłoszeń i powiadomień. Device Management Solution (DMS) to rozwiązanie do zdalnego zarządzania wieloma interaktywnymi monitorami.