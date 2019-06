TEST: Vogel’s MotionMount NEXT 7355

Płaski, nowoczesny telewizor bez dwóch zdań najlepiej prezentuje się na ścianie. Problem w tym, że gdy już go tam umieścimy, zawęża nam się liczba miejsc, w których możemy wygodnie oglądać telewizję – w końcu nie da się go ani przestawić, ani obrócić. MotionMount NEXT 7355 to sposób na rozwiązanie tego mankamentu.

Zmotoryzowany uchwyt Vogel’s pasuje do wszystkich telewizorów o przekątnej od 45 do 65 cali, ważących nie więcej niż 30 kg, więc ucieszy on znakomitą większość użytkowników telewizorów. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów – stali i aluminium – sprawia on wrażenie solidnego. Jego montaż nie zajmuje więcej czasu niż w przypadku innych tego typu konstrukcji; przez cały proces przeprowadza nas polskojęzyczna instrukcja z szablonami ułatwiającymi wywiercenie otworów we właściwym miejscu. Po podłączeniu, NEXT 7355 jest gotów do pracy.

Trzeba przyznać, że na początku obawialiśmy się o to, czy zamontowany na uchwycie telewizor nie będzie odstawał zbytnio od ściany. Okazało się jednak, że w stanie spoczynku odległość ta wynosi jedynie 7,1 cm, co pozwala uzyskać ten jakże pożądany efekt płasko ułożonego ekranu.

Prawdziwa zabawa zaczęła się w momencie, gdy zaczęliśmy eksperymentować z NEXT 7355. Uchwyt umożliwia wysunięcie telewizora na aż 72 cm do przodu oraz jego obrót o 120° w płaszczyźnie poziomej. Można ustawić go ręcznie, ale znacznie bardziej satysfakcjonujące jest skorzystanie z aplikacji mobilnej MotionMount do zdalnego sterowania całą konstrukcją. Wystarczy wybrać w niej to, jak bardzo wysunięty ma być ekran i w którą stronę powinien się wychylić (zrobimy to za pomocą dwóch intuicyjnych suwaków), a silnik napędzający NEXT 7355 przystąpi do pracy. Zawiasy uchwytu działają cicho i gładko, nie skrzypiąc, ani nie blokując się nawet przy skrajnych ustawieniach.

Sprzęt rozpoznaje, czy telewizor jest włączony czy nie; jego wyłączenie spowoduje cofnięcie ekranu do pozycji wyjściowej przy ścianie. Gdy następnym razem uruchomimy telewizor, uchwyt automatycznie wróci do ostatniej zapamiętanej pozycji; można ją zmienić, wybierając inne zapisane ustawienia w aplikacji. Łącznie NEXT 7335 może zapamiętać 10 różnych konfiguracji. Komunikacja pomiędzy apką a uchwytem przebiega bez problemów – wydaje nam się, że wersja na iOS działała nieco sprawniej niż ta na Androida, ale obydwie spełniały swoją funkcję.

Vogel’s MotionMount NEXT 7355 to gadżet obowiązkowy dla osób, które chcą połączyć możliwości ustawiania sprzętu, jakie daje fizyczny stojak do telewizora, z designerskim urokiem ekranu zawieszonego na ścianie.

Specyfikacja