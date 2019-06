Rozpoczęła się publiczna beta systemów operacyjnych od Apple

Podczas tegorocznej konferencji Apple WWDC najwięcej emocji wzbudziły nowe wersje systemów operacyjnych, które wprowadzą na iPhone’y, iPady i komputery z macOS sporo udogodnień. Jeśli nie chcemy czekać z ich sprawdzeniem do września, możemy wziąć udział w publicznej becie.

Do wypróbowania nowego oprogramowania niezbędne jest członkostwo w programie Apple Beta Software Program. Daje ono każdemu użytkownikowi produktów Apple możliwość przetestowania nowych funkcji przed ich oficjalną premierą, a także wykrycia możliwych bugów i wskazania ich deweloperom. Aby zapisać się do programu wystarczy mieć swoje Apple ID, a osoby uczestniczące w poprzedniej edycji testów beta powinny otrzymać automatyczny dostęp do nowej zawartości. Przed rozpoczęciem testów Apple zaleca wykonanie kopii zapasowej dotychczasowego systemu operacyjnego na wypadek, gdyby po aktualizacji przestał on działać poprawnie.

Czy warto wypróbować nowe systemy od Apple przed ich premierą? Z jednej strony beta daje nam dostęp do wielu interesujących funkcji, na przykład nocnego trybu w iOS 13 czy możliwości otwarcia dwóch instancji jednej apki w iPadOS. Z drugiej, wersje beta bywają wypełnione nieodkrytymi bugami, które potrafią uniemożliwić korzystanie z urządzenia. Wśród znalezionych do tej pory błędów znalazły się niewyjaśnione zawieszanie się Face ID, niestabilne działanie niektórych aplikacji (w szczególności przeprojektowanych Zdjęć) czy problemy z bezprzewodowym przesyłaniem audio. Przed ściągnięciem i wypróbowaniem bety warto wiedzieć o związanych z nią niedogodnościach.