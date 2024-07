TEST: Thule Urban Glide 3

Wózki dziecięce dzielą się na różne kategorie. Wśród nich znajdują się te do joggingu, choć siłą rzeczy mają one też jeszcze jedną cechę – świetnie nadają się do innych aktywności. Typowe wózki spacerowe nie są dobrym rozwiązaniem na nasze szutrowe drogi. Po otrzymaniu okazji do przetestowania wózka Thule Urban Glide 3, mogłem przekonać się, że trafiłem na model, który sprawdzi się w każdym środowisku.

Producent nie bez powodu nazywa wózek „Glide” – jazda jest płynna dzięki lekkiej konstrukcji, układowi zawieszenia i powiększonym, wypełnionym powietrzem oponom. Chociaż można z nim biegać po drogach i chodnikach, Thule Urban Glide 3 to wózek terenowy. Można się z nim poruszać po szutrowych ścieżkach i trawach, a wózek będzie trzymał się dobrze podłoża, nie powodując skarg ze strony pasażera. Thule Urban Glide 3 to także najlżejszy wózek do joggingu i jazdy po trudnym terenie, jaki widziałem, przy masie niecałych 12 kg (16 kg w wersji z dwoma fotelikami).

Udało się to uzyskać dzięki aluminiowej ramie, stalowym i nylonowym elementom oraz daszkowi wykonanemu z poliestru. Duże, mocne koła nie tylko zapewniają wygodną jazdę w każdym terenie, ale także łatwe pchanie. Wszystkie trzy opony mają odblaskowe paski, zapewniające lepszą widoczność. Siedzenie wyposażone jest w bezpieczne, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Duży daszek można rozpiąć i rozłożyć jeszcze bardziej, co zapewnia pełną osłonę przed słońcem i wentylację, a w efekcie komfort i ochronę przed żywiołami. W daszku znajduje się także okienko do podglądania pasażera. Zostało ono zmienione w stosunku do poprzedniej wersji – jest nieco mniejsze i wysunięte dalej do przodu budki, co jest nieco kłopotliwe. Istnieje możliwość rozpięcia siateczkowego panelu wentylacyjnego, który umożliwia jeszcze większe rozciągnięcie daszka. Zintegrowany hamulec ręczny typu twist na uchwycie daje płynną i bezpieczną kontrolę prędkości w różnorodnym terenie.

Maksymalna ładowność kosza bagażowego Thule Urban Glide 3 wynosi 7 kg, o połowę więcej niż w poprzedniej wersji. Dzięki przestrzeni w podwoziu z pokrywą zapinaną na zamek oraz wszechstronnym kieszeniom w siedzisku, zmieścić można naprawdę sporo gadżetów. Wewnętrzne kieszenie są rozmieszczone inaczej niż w poprzednich modelach, co utrudnia małym rączkom dostęp do skarbów.

Wózek składa się jedną ręką i ma konstrukcję ułatwiającą przechowywanie i transport, również dzięki samoczynnej blokadzie. 5-10 sekund potrzebnych jest za każdym razem na złożenie i rozłożenie wózka.

Thule Urban Glide 3 jest bardziej opływowy niż jego konkurenci, ale nadal jest na tyle szeroki od strony uchwytu, że przez niektóre drzwi i ciasne przestrzenie nie będzie przedostawał się z łatwością.

Produkt Thule jest nie do pobicia w swojej kategorii wózka terenowego. Najwyższy poziom komfortu i niezrównana zwrotność sprawiają, że naprawdę przyćmiewa konkurencję. Wózek dobrze radzi sobie w każdych warunkach pogodowych, oferuje bardzo dużo miejsca do przechowywania ekwipunku malucha, a o bezpieczeństwo dba idealnie dopasowany hamulec ręczny. Jego cena również jest porównywalna z rywalami w tym segmencie. Gorzej ma się sytuacja z akcesoriami, które są naprawdę drogie. Na przykład folia przeciwdeszczowa to koszt 259 PLN, moskitiera 189 PLN, uchwyt na przekąski to dodatkowe 259 PLN, a na kubek 139 PLN.

Mimo to, dla rodziców, którzy poważnie podchodzą do biegania z dzieckiem, ten model jest lepszy od wszystkich innych. Zwycięża lekka konstrukcja, płynna jazda i szeroka funkcjonalność.

Specyfikacja

CENA 3 949 PLN

3 949 PLN KOLORY Mid-blue, Black on Black, Nutria

Mid-blue, Black on Black, Nutria MAKSYMALNA WAGA DZIECKA 22 kg

22 kg MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ 34 kg

34 kg MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRZWI DO PRZEJŚCIA 69 cm

69 cm WYMIARY PO ZŁOŻENIU 88 x 58 x 31 cm

88 x 58 x 31 cm MASA 11,9 kg