Nowe mikrofony HyperX dla graczy

HyperX ujawnił rozszerzenie swojej rodziny mikrofonów o trzy nowe produkty – mikrofon HyperX DuoCast USB oraz białe warianty kolorystyczne w linii mikrofonów HyperX SoloCast i QuadCast USB. HyperX ogłosił również, że SoloCast będzie obsługiwał od teraz nagrywanie dźwięku w jakości hi-res 24 bit/96 kHz poprzez aktualizację za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

Mikrofon DuoCast USB został zaprojektowany, aby zmierzyć się z wyzwaniami profesjonalnych i aspirujących streamerów PC, PS5, PS4 oraz Mac. DuoCast wykorzystuje 24-bitową głębię hi-res i do 96kHz częstotliwości próbkowania, aby zapewnić wysoką jakość i krystalicznie czyste odbieranie dźwięku. Mikrofon wykorzystuje także wewnętrzny popfiltr do lepszego zbierania dźwięku. DuoCast posiada niskoprofilowe mocowanie przeciwwstrząsowe, łatwo dostępną regulację wzmocnienia, dwa wybieralne wzory polaryzacji – kardioidalny i dookólny. Dodatkowo ma funkcję wyciszania za pomocą dotyku, a także oświetlenie LED, wskazujące status nadawania. DuoCast oferuje także pierścień świetlny RGB, który można dostosować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

HyperX QuadCast S od dziś dostępny jest także w białym wariancie kolorystycznym. QuadCast S to mikrofon USB wyposażony w efekty świetlne RGB, które można dostosować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY. Dzięki antywibracyjnemu uchwytowi, wbudowanemu popfiltrowi oraz sensorowi dotykowemu z LED-owym wskaźnikiem stanu, QuadCastS dostarcza czysty i wyraźny dźwięk podczas transmisji na żywo czy wideokonferencji. Mikrofon QuadCast S oferuje cztery wzorce polaryzacji – stereofoniczny, dookólny, kardioidalny i dwukierunkowy, aby zoptymalizować jego pracę podczas transmisji i pracy z domu. Oprócz wewnętrznego popfiltru zaprojektowanego w celu redukcji niepotrzebnych dźwięków, do QuadCast S jest dołączana podstawka z wbudowanym uchwytem antywibracyjnym, szybką regulacją wzmocnienia oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm do bieżącego monitorowania dźwięku z mikrofonu.

SoloCast to mikrofon USB z łatwą konfiguracją plug-n-play. Dostępny jest w nowym, białym wariancie kolorystycznym, aby dopasować się do różnego stylu. Mikrofon wykorzystuje kardioidalny wzorzec biegunów, który jest bardziej wrażliwy na źródła dźwięku bezpośrednio. Czyni go więc idealnym rozwiązaniem do czatu głosowego w grze, transmisji audio oraz nagrywania innych treści. Mikrofon oferuje funkcję tap-to-mute, która wskazuje stan wyciszenia pulsującą diodą LED. Do zestawu należy także obrotowy stojak, dzięki któremu łatwo dopasować się do różnych ustawień. Nowością w SoloCast jest także 24-bitowa głębia HiRes i częstotliwość próbkowania do 96 kHz, co zapewnia wysoką jakość i dokładność nagrań. To ulepszenie dostępne jest za pomocą aktualizacji oprogramowania HyperX NGENUITY.

Biała wersja HyperX QuadCast S będzie dostępna w sugerowanej cenie producenta 799 PLN. Natomiast cena białej wersji kolorystycznej HyperX SoloCast wyniesie 339 PLN, a HyperX DuoCast – 499 PLN. Wszystkie nowe produkty będą w sprzedaży internetowej i stacjonarnej.