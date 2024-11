TEST: Sony WF-C510

Nawet mając mniej niż 300 złotych na słuchawki douszne TWS, masz na rynku sporo opcji wyboru. Sony, będące od dziesięcioleci filarem konsumenckiego audio, proponuje za 269 PLN swoje WF-C510.

Słuchawki od początku sprawiają wrażenie produktu klasy podstawowej. Wizualnie są dość matowe i małe. Z tyłu każdej słuchawki znajduje się klikalny przycisk do sterowania odtwarzaniem i połączeniami, a samo etui ładujące ma tylko jeden przycisk – parowania.

Końcówki dobrze radzą sobie z wieloma rozmiarami uszu i nie wywierają dużego nacisku na kanał słuchowy. Dzięki temu udało mi się uzyskać dobre uszczelnienie w uszach, zachowując lekkość. Komfort również jest całkiem przyzwoity.

Chociaż Sony WF-C510 nie są wodoodporne, stopień ochrony IPX4 oznacza, że mogą wytrzymać wilgoć w trakcie treningu lub podczas mżawki.

Gdy nadejdzie czas ładowania, możesz umieścić słuchawki w etui, które ma wielkość dwóch szminek ułożonych jedna na drugiej. Etui nie ma funkcji ładowania bezprzewodowego, ani innych nowoczesnych – pokroju nadajnika.

Zwykle, gdy słuchawki douszne mają zaawansowane funkcje, takie jak ANC lub tryby wirtualizacji, zalecam użytkownikom, aby zainstalowali aplikację. W tym przypadku nie jest to absolutnie konieczne. Oczywiście, jest ona wymagana, jeśli zamierza się słuchać dźwięku 360 Reality Audio firmy Sony, ale poza tym apka nadaje się głównie do aktualizacji oprogramowania układowego i ustawień korektora. Żadna z tych opcji nie jest czymś, o czym trzeba często myśleć, ponieważ są to podstawowe słuchawki douszne.

Equalizer jest dość ograniczony pod względem tego, co można z nim zrobić, ponieważ 5-pasmowy korektor nie oferuje poziomu szczegółowości, którego potrzebujesz do wprowadzania konkretnych zmian. Ustawienia wstępne są również dość płaskie, a wyniki uzyskane z 360 Reality Audio niewiele zmieniają brzmienie.

Sony WF-C510 łączy się z telefonem lub komputerem za pomocą Bluetooth 5.3, korzystając z SBC i AAC. Chociaż może to nie zadowolić purystów, te kodeki są więcej niż wystarczające do strumieniowych usług muzycznych. Jeśli często przełączasz się między urządzeniami, Sony WF-C510 obsługuje również Bluetooth Multipoint.

Bez włączonego trybu przezroczystości bateria Sony WF-C510 wytrzymała 10,5 godziny podczas standardowego testu. To świetny wynik dla słuchawek TWS, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że większość produktów w tej kategorii potrafi wyzionąć ducha po około 4-6 godzinach.

Bas i wysokie tony w utworach są niedoceniane, gdy słucha się muzyki, porównując z modelami średniego segmentu, a w filmach wskazówki przestrzenne są mniej imponujące. Gdy zapomina się jednak o niuansach muzycznych ulubionych kawałków, czyste, klarowne i donośne brzmienie ujawniają, że tak, to jest jednak jakość Sony, po prostu w produkcie budżetowym. Tak, są to mało ekscytujące pchełki, ale to nic złego w tym segmencie cenowym.

Pomimo braku aktywnej redukcji szumów, Sony WF-C510 były także w stanie wyciszyć całkiem sporo otoczenia. Miłośnicy sportu raczej powinni zainteresować się którąś z opcji fitnessowych JBL, a ci, którym zależy na bardzo dobrej klasy ANC, mogą zdecydować się na Sony Linkbuds S w cenie 599 PLN. Tymczasem dzięki dobremu dźwiękowi, trybowi przezroczystości i dźwiękowi przestrzennemu testowane słuchawki douszne WF-C510 mają wiele do zaoferowania komuś, kto nie lubi się szczególnie przejmować swoimi produktami audio.

Specyfikacja

CENA 269 PLN

269 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 CZAS ŁADOWANIA 90 minut

90 minut CZAS ŁADOWANIA ETUI 180 minut

180 minut MAKSYMALNY CZAS PRACY (Z ETUI) 22 godziny

22 godziny WAGA 4,6 g