motorola edge 50 fusion: pierwszoplanowa rola w średnim segmencie

Jeśli nie decydujemy się na zakup flagowca, schodzimy piętro niżej, aby znaleźć wymarzony smartfon ze średniej półki. Jest to jednak najbardziej różnorodny segment, który w każdym miesiącu oferuje kolejne smartfony określane mianem „naj”. I choć ten róg obfitości niejednego klienta może przyprawić o ból głowy, to wciąż jest to najpopularniejszy sektor.

Postanowiliśmy przyjrzeć się modelom, które łączą świetny design z funkcjonalnością samego telefonu, a jedną z ciekawszych propozycji wśród produktów do 2 000 PLN wydała nam się motorola edge 50 fusion. Ten dobrze wyceniony smartfon wyróżnia się ogromną pamięcią na dane, wysoką kulturą pracy, szybkim ładowaniem, dobrymi możliwościami aparatów i wyjątkowym wyglądem. Ale po kolei. Sprawdźmy, co oferuje ten uniwersalny smartfon.

Już pierwszy kontakt podkreśla oryginalny projekt. motorola edge 50 fusion dostępna jest w trzech, nieszablonowych kolorach opracowanych wspólnie z firmą Pantone – błękitnym Marshmallow Blue, granatowym Forest Blue oraz fuksją Hot Pink. Co więcej, każdy odcień to także inny wariant wykończenia plecków – pierwszy otrzymał wegańską skórę, drugi szkło akrylowe (PMMA), a trzeci wegański zamsz, czyli niezwykle ciepły i przyjemny w dotyku materiał. Zatem już na starcie jest elegancko, nietypowo i z dbałością o środowisko, co każdemu powinno leżeć na sercu.

Z drugiej strony mamy charakterystyczny dla serii motorola edge zaoblony wyświetlacz z bardzo wąskimi ramkami. Jest to pOLED 6,7” FHD+ (2400×1080 pikseli, 393 PPI) z częstotliwością odświeżania 144 Hz i maksymalną jasnością na poziomie 1 600 nitów. Dodatkowo wyświetlacz przed zarysowaniami chroni szkło Gorilla Glass 5 i ma on kalibrację Pantone. Na ekranie z powodzeniem wykonywać będziemy codzienne zadania, ale także z łatwością obejrzymy wideo czy wykonamy zdjęcia, bez konieczności szukania zacienionego miejsca.

Za wydajność edge 50 fusion odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen2. Należy przyznać, że jest to energooszczędny i dość efektywny układ, który gwarantuje smartfonowi dobrą kulturę pracy podczas podstawowych zadań, przeglądania internetu, czy korzystania z komunikatorów. Telefon dobrze radzi sobie podczas jednoczesnej pracy kilku aplikacji, a także przy obróbce zdjęć, do której wykorzystywana jest sztuczna inteligencja.

W modelu tym nie zabrakło głośników stereo z certyfikacją Dolby Atmos, łączności 5G, Wi-Fi w standardzie 802.11 ac oraz Bluetooth 5.2. Użytkowników z pewnością ucieszy fakt obecności NFC i standardu eSIM – rozwiązania wręcz niespotykane w telefonach z tej półki cenowej. Pracą motoroli edge 50 fusion zarządza najnowszy system Google, a także Android 14 z bardzo lekką oraz intuicyjną nakładką Hello UX, m.in. z obsługą gestów. Do naszej dyspozycji producent oddał 12 GB RAM oraz hojne 512 GB wewnętrznej pamięci na dane.

Ponadto motorola edge 50 fusion może pochwalić się głównym aparatem 50 Mp (f/1.88) z sensorem LYTIA LYT-700C opracowanym przez firmę Sony. Pozwala on na wykonanie wyraźnych, pełnych szczegółów zdjęć, nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Jeśli chcemy wykonać zdjęcia w trakcie wakacji czy rodzinnych spotkań, mamy pewność, że fotografie będą ostre i z dobrym odwzorowaniem kolorów. Do dyspozycji jest także 13 Mp (f/2.2), szerokokątny obiektyw o polu widzenia 120°, który otrzymał funkcję Macro Vision, pozwalającą robić zdjęcia makro. Przedni aparat do selfie to 32 Mp sensor, który jest wystarczający tak do portretów, jak i prowadzenia wideorozmów – obraz jest wyraźny i plastyczny. Fanów wideo ucieszy optyczna stabilizacja w głównym sensorze, który pozwala na nagrywanie w maksymalnej rozdzielczości 4K, choć tylko przy 30 fps. Jeśli jednak chcemy przygotować materiały do social mediów lub podzielić się wspomnieniami z podróży ze znajomymi, nie potrzeba lepszych parametrów.

Smartfon otrzymał bardzo pojemną baterię 5 000 mAh, która gwarantuje długi czas pracy na jednym ładowaniu. Kiedy odbierasz pocztę, przeglądasz internet, korzystasz z komunikatorów czy okazjonalnie oglądasz wideo, telefon, bez konieczności podpięcia do ładowarki, będzie pracować nawet półtora dnia. Uzupełnienie energii też nie trwa długo, gdyż motorola edge 50 fusion obsługuje szybkie ładowanie TurboPower 68 W – od zera do 100% będzie potrzebować około godziny, co jest świetnym wynikiem.

Producent oferuje również bardzo dobre warunki wsparcia zarówno systemowego – trzy kolejne wersje Androida, jak i cztery lata aktualizacji bezpieczeństwa urządzenia. Oznacza to, że motorola edge 50 fusion to nie telefon na jeden sezon, a z powodzeniem może posłużyć przez kilka kolejnych lat. Pomoże w tym także klasa odporności na pył i wodę IP68, która jest rzadko spotykana w tańszych smartfonach.

Nowa propozycja motoroli to dobrze wyceniony telefon, oferujący rozwiązania i technologie, które wykraczają poza możliwości większości smartfonów ze średniej półki. Bez względu na to czy z telefonu korzystasz w pracy, na uczelni czy jest to multimedialne centrum, które towarzyszy ci każdego dnia, spełni ono wymagania zarówno, jeśli chodzi o wydajność, możliwości pracy i rozrywki, a dodatkowo świetnie wygląda.

motorolę edge 50 fusion można kupić (1 899 PLN) w sklepach sieci RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik oraz na stronach sprzedaży eLenovo.pl i Sferis.