Błyśnij spojrzeniem

Jednokolorowy i jednowymiarowy makijaż okolicy oka już dawno odszedł w zapomnienie. Nowoczesna, elegancka kobieta wykorzystuje kilka zestawionych na zasadzie podobieństwa lub kontrastu odcieni, aby podkreślić kształt oka, kolor źrenicy, a także stylizację. Trzydzieści lat doświadczeń Charlotte Tilbury w opracowywaniu kolorowych kosmetyków zaowocowało przygotowaniem aż 6 wyjątkowych paletek z 9 cieniami do powiek, a każda z nich wprowadzi nie tylko koloryt i energię do codzienności, ale perfekcyjny look.

Limitowana edycja palet Charlotte’s Palette of Beautifying Eye Trends (275 PLN, www.sephora.pl) zawiera 9, ultrapigmentowanych cieni do powiek i pozwala z łatwością stworzyć nieskończoną liczbę stylizacji. Cienie są łatwe w aplikacji, a dzięki niezwykłej konsystencji idealnie nadają się do blendowania i modulowania. Wybierz błyszczący odcień, aby twoje oczy lśniły wyjątkowym blaskiem. Wybierz cień pop, aby bawić się światłem i sprawić, by oczy wyglądały na większe i jaśniejsze.

Do wyboru mamy aż 6 kombinacji. Zestaw Denim Dimension to paleta marzycielskich kolorów, powodujących poczucia spokoju i radości. Super Neutral to promienne i ponadczasowe odcienie. Pink Love – magia pięknych i uwodzicielskich barw. Digital Lilac pełna jest mieniących się drobinek i stymulujących kolorów. Sensual Sunset inspirowana jest wszystkimi odcieniami zachodzącego słońca, a Emerald Effect czaruje zmysłową paletą magicznych kolorów.

Do codziennego makijażu cieniami Charlotte’s Palette of Beautifying Eye Trends podejdź tak, jak malarz stojący przy sztaludze ze swoją paletą farb, pracujący nad swoim dziełem. Jeśli chcesz rozjaśnić spojrzenie, nałóż najjaśniejszy cień z palety na wewnętrzne kąciki oczu, nadając kształt małej litery C. Jeśli zaś chcesz wykorzystać cień do powiek jako eyeliner – zaczynając od wewnętrznego kącika oka, nałóż cień na górną powiekę za pomocą pędzelka do eyelinera. Trzymaj się jak najbliżej linii rzęs, aby uzyskać większą precyzję. Rozciągnij linię w górę i na zewnątrz, aby utworzyć mały przecinek, nakładając cień do powiek w kierunku zewnętrznego kącika oka.

Kolor wyraża emocje, podkreśla urodę, pozwala wydobyć energię z każdego z nas. Dlatego też zestawy cieni do powiek Charlotte Tilbury są atrakcyjne dla oka i spojrzenia. Odpowiednie zestawienie barw zachęca do eksperymentów z kolorowym makijażem i sięgania po odważne stylizacje. Bez względu na to czy jest to dzienny make-up do biura czy na wieczorne wyjście ze znajomymi, pamiętaj, że nie potrzebujesz czerwonego dywanu, aby wyglądać olśniewająco.