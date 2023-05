iRobot kontra reszta świata

Marka robotów iRobot od lat jest pionierem w dziedzinie rozwiązań związanych z automatycznym odkurzaniem podłóg, dywanów czy wykładzin, a nawet mopowaniem. Tańsza i droższa konkurencja wyrosła jak grzyby po deszczu. Co możesz dzięki niej uzyskać, a co stracić wobec lidera?

iRobot Combo j7

Model Roomba Combo j7 to nie tylko znane funkcje, których oczekujemy od iRobota, ale także dodatkowa funkcjonalność – mopowanie. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, wprowadzające nową mechanikę wysuwanej nakładki na mopa. Stanowi ona znaczną poprawę w stosunku do montowanych na dole podkładek, które widzieliśmy w odkurzaczach automatycznych, w przypadku których istniało ryzyko zamoczenia dywanów. Uwagę zwracają podwójne gumowe szczotki, które zapobiegają plątaniu się włosów i sierści. Mapowanie jest doskonałe, a gdy robot dowie się więcej o twoim domu, zasugeruje obszary, które mogą wymagać większej uwagi. Omija też zwierzęta domowe i wszystko to, co mogłyby pozostawić po sobie w domu… 3 499 PLN, www.irobot.pl

iRobot Roomba j7+

Podobnie jak w przypadku innych modeli iRobot, sufiks „Plus” odnosi się do włączenia większej stacji bazowej, która ułatwia automatyczne usuwanie brudu. Po każdym czyszczeniu lub gdy wewnętrzny pojemnik na brud o pojemności 0,4 litra jest pełny, odkurzacz opróżnia go do worka o pojemności 1,7 litra w stacji ładująco-czyszczącej, który może pomieścić zanieczyszczenia nawet z ponad 60 dni, w zależności od tego, jak regularnie sprzątasz. To najwygodniejsze i przy okazji bezdotykowe rozwiązanie na chwilę obecną w świecie odkurzania. Za ten przywilej musisz trochę dopłacić, choć i tak mniej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. 3 499 PLN, www.irobot.pl

iRobot Roomba i7

W czasie kiedy iRobot Roomba i7 trafił na rynek, mówiliśmy o wielu jego zaletach. Cicha, wydajna i dokładna praca. Bezbłędne zapamiętywanie pomieszczeń, pomagające w ustaleniu harmonogramu pracy. Do tego łatwa obsługa i konfiguracja. W zasadzie jedynym bolesnym minusem była cena robota, który w wersji z systemem Clean Base kosztował 5 400 PLN. Dzisiaj cała ta technologia jest nadal wspierana, a do dotychczasowych użytkowników modelu mogą dołączyć nowi. Próg wejścia znacząco się obniżył, ale nie wydajność urządzenia, którego oprogramowanie cały czas otrzymuje aktualizacje. W naszej recenzji pisaliśmy wtedy, że iRobot to dobra inwestycja – teraz potwierdza się, że była to obietnica na lata. 2 299 PLN, www.irobot.pl

Samsung Jet Bot+ (VR30T85513W)

Robot Samsunga charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i łatwą konserwacją. Ma wysoką moc ssania i wydajną stację samoczyszczącą. Wygodna aplikacja wzbogacona jest w dobry system nawigacyjny. Problemem dla niego jest rozpoznawanie ciemnych wykładzin podłogowych, które odczytuje jako przeszkody i omija. Gdy na jego drodze staje 2 cm uskok, nie może go pokonać. Po dywanie o dłuższym włosiu praktycznie nie jest w stanie się poruszać – wbudowany wałek nadaje się głównie do czyszczenia podłóg. Jeden pokój może wymagać dwóch długich cykli czyszczenia. Robot czasami staje się uparty i nie przechodzi do innych miejsc, cały czas próbując wysprzątać jeden punkt. 1 999 PLN, www.samsung.pl

Ecovacs Deebot X1 Omni

Deebot X1 Omni to dość cichy, zautomatyzowany odkurzacz, którego asystent sztucznej inteligencji jest przydatny przy planowaniu sprzątania, tylko czasem mając problemy z generowaniem odpowiedniej mapy. Jest łatwy w konfiguracji, a w dodatku myje i suszy własne nakładki do mopowania. Wymaga jednak sporo miejsca w domu, jako że jego stacja bazowa jest bardzo duża. Sam odkurzacz kiepsko radzi sobie z progami, a podkładki do mopa nie podnoszą się automatycznie, aby mogły przemieszczać się nad dywanami. Największym jego problemem jest jednak rozpoznawanie obiektów. W trakcie pracy potrafi wciągnąć sznurki czy inne niepożądane przedmioty, a także nie omija zwierzęcych odchodów. 4 699 PLN, www.ecovacs.com

Sencor SRV 9550BK

Odkurzacz marki Sencor jest bardzo duży i trzeba mieć na niego przygotowane sporo przestrzeni. Plusem tego jest też duży pojemnik na odkurzany brud, który jest jednak stosunkowo trudny w obsłudze, a jego otwarcie wymaga sporej siły. Ruch odkurzacza jest dość niepewny, szczególnie w złożonym środowisku i często zdarza się, że wpada on na otaczające przedmioty i obija ściany. Czyści poprawnie podstawowe powierzchnie, ale jego zderzak jest w akcji zdecydowanie zbyt często. Aplikacja jest skomplikowana, a urządzenie z mapą pracuje najwolniej ze wszystkich porównywanych. Wykrycie zmian lub nowych obiektów zajmuje kilka sekund. Odkurzacz potrafi zgubić zapisaną mapę i mieć problemy z powrotem do bazy ładującej. 1 999 PLN, www.sencor.pl

Podsumowanie

Porównanie jednoznacznie wskazuje, że z biegiem czasu produkty iRobot przestały charakteryzować się swoim poważnym ograniczeniem w kwestii dostępności: wysoką ceną. Oczywiście w sprzedaży dostępne są kolejne modele, przeznaczone dla klienta premium, np. Roomba s9+, ale te, które kiedyś stanowiły synonim luksusu, chociażby i7, dzisiaj są dostępne dla znacznie szerszego grona odbiorców. Co istotne, porównywalne cenowo, a nawet droższe roboty sprzątające, często nie mają tak inteligentnych funkcji jak roboty iRobot. Największe wrażenie robi zaś ciągłe wsparcie dla starszych modeli, które oparło się czasowi i stanowi dowód na jakość komponentów wykorzystywanych przez amerykańską firmę.