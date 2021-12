Qualcomm i Razer prezentują przenośną konsolę z nowym procesorem ARM

Qualcomm chce zmienić sposób, w jaki gramy na urządzeniach mobilnych. Centralnym elementem ich wizji jest nowy procesor ARM Snapdragon G3x Gen 1, który właśnie pojawił się wewnątrz konsoli zbudowanej przez Razera. Trafi ona jednak tylko do wybranych.

Snapdragon G3x Handheld Gaming Developer Kit to przenośne urządzenie w stylu Nintendo Switcha, wyposażone w 6,65-calowy ekran FullHD+ OLED z odświeżaniem 120 Hz. W jego kontrolerach zamontowane zostały silniki haptyczne, zaś sam panel obsługuje sygnały dotykowe. Sprzęt otrzymał wsparcie dla łączności 5G i Wi-fi 6/6E, porty USB-C do podłączania akcesoriów i zewnętrznego ekranu oraz poczwórne głośniki obsługujące Snapdragon Sound Technology. Z przodu znajdziemy także kamerkę 1080p do streamowania użytkownika w trakcie zabawy.

Brzmi intrygująco, ale urządzenie niestety nie trafi do komercyjnej sprzedaży. Konsolka została stworzona w jednym celu – by zachęcić deweloperów do tworzenia gier w oparciu o gamingowy procesor ARM Snapdragon G3x Gen 1. Układ ten ma zapewniać wsparcie dla wszystkich powyższych funkcjonalności, zachowując przy tym najwyższą wydajność. Zamontowany w nim czip graficzny Adreno GPU pozwoli uzyskać maksymalną częstotliwość odświeżania na poziomie 144 kl./s i 10-bitowego HDR, zaś wygodę rozgrywki zwiększą technologie Game Quick Touch, Game Color Plus, Game Smoother oraz FastConnect Subsystem.

To jednak nie jedyna nowość od Qualcomm. We wtorek poznaliśmy także najnowszą generację flagowego, mobilnego procesora: tym razem nosi on nazwę Snapdragon 8 Gen 1. Układ został wykonany w architekturze 4 nm. Jego sercem będzie ośmiordzeniowy procesor Kryo, z rdzeniem głównym o taktowaniu 3 GHz, trzema rdzeniami 2,5 GHz nastawionymi na wydajność i czterema energooszczędnymi 1,8 GHz. Qualcomm obiecuje, że układ będzie o 20% wydajniejszy od poprzedniej generacji i o 30% bardziej energooszczędny. Nowy układ graficzny Adreno, przyspieszy natomiast obróbkę grafiki o 30%.

Snapdragon 8 Gen 1 otrzyma modem 5G X65, kompatybilny ze standardami mmWave i sub-6GHz. Wspiera on także Wi-fi 6 i Wi-fi 6E, transmisję audio Bluetooth Low Energy i oczywiście technologię Snapdragon Sound. Podzespół otrzymał wsparcie dla potężniejszych aparatów fotograficznych, nawet takich z nagrywaniem klipów w jakości 8K HDR. Układ trafi do pierwszych telefonów już pod koniec roku: wiadomo, że znajdzie się on w propozycjach Xiaomi, Motoroli, Realme, Sony, OnePlus, Oppo czy Vivo.