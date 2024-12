TEST: SwitchBot Universal Remote

Budowa inteligentnego domu to proces składający się z wielu wzlotów i upadków. Choć efekt działania różnych urządzeń często wywołuje uśmiech na twarzy, to liczba aplikacji, systemów i problemy ze współpracą między nimi potrafią wywołać ból głowy.

SwitchBot Universal Remote to niecodzienny produkt w tej kategorii – uniwersalny pilot, który obiecuje współpracować z wszelkiego rodzaju sprzętem w domu, a producent twierdzi, że może powielać funkcje 80 000 pilotów, od tych do klimatyzatorów po telewizory i inteligentne światła. Oprócz tego jest kompatybilny z urządzeniami marki SwitchBot i inteligentnymi rozwiązaniami innych firm, które obsługują Matter. Jest pewien haczyk – do prawie wszystkiego będziesz potrzebować dodatkowego huba, SwitchBot Hub 2 lub Hub Mini Matter Enabled.

Sam pilot nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jest kompaktowy z 2,4-calowym, monochromatycznym wyświetlaczem LCD i ma zaledwie kilka fizycznych przycisków – włączania, wyłączania, wstecz, +/-, góra/dół, wycisz i Home. Wyświetlacz wskazuje, które urządzenie kontrolujesz, a centralne kółko dotykowe pod nim działa bardzo podobnie do starego iPoda.

Początkowa konfiguracja wymaga naładowania baterii 2 000 mAh za pomocą przewodu USB-C, a następnie dodania urządzenia do aplikacji SwitchBot. Po tym punkcie jest jednak sporo do zrobienia. Jak w przypadku każdego uniwersalnego pilota, musisz „mu powiedzieć”, którymi urządzeniami chcesz sterować za jego pomocą (jesteś ograniczony do 15 gadżetów Bluetooth SwitchBot i 10 sprzętów na podczerwień). Programowanie szybko staje się skomplikowane.

Aby dodać urządzenie IR, musisz znać jego markę i model — i mieć nadzieję, że znajduje się na liście obsługiwanych urządzeń. Ta nie jest krótka i ma być rozwijana, ale osobiście nie znalazłem wszystkich, z których korzystam.

Uniwersalny pilot jest, jak można się spodziewać, najlepszy w przypadku sterowania własnymi urządzeniami SwitchBot. Przenoszenie kontroli nad nimi z aplikacji SwitchBot na pilota jest tak proste, jak to tylko możliwe, a pilot sam wypełnia się powszechnie używanymi ustawieniami. Na przykład urządzenie SwitchBot Curtain jest automatycznie ładowane przyciskami otwierania i zamykania; a także przyciskami do ustawiania zasłon na 10, 30, 50 lub 70 procent otwarcia. Wprowadzanie zmian w tych domyślnych ustawieniach lub dodawanie dodatkowych elementów sterujących do nieużywanych przycisków jest banalne.

Sytuacja szybko staje się skomplikowana, gdy chcesz sterować urządzeniami Matter. Na początek będziesz potrzebować urządzenia z systemem iOS i aplikacji Apple Dom. Ani ekosystemy Amazon Alexa, ani Google Home nie są obsługiwane. I nie możesz sterować urządzeniami Matter bezpośrednio, nawet za pomocą SwitchBot Hub. Zamiast tego musisz połączyć się z Apple HomePod mini, HomePod drugiej generacji lub Apple TV 4K z Ethernetem.

Uniwersalny pilot ma kilka fajnych dodatków, w tym funkcję dzwonka, która pomaga znaleźć zgubiony pilot, konfigurowalne, automatyczne przyciemnianie i możliwość wybudzenia wyświetlacza po podniesieniu go ze stołu. Niestety, te funkcje nie rekompensują znacznej złożoności pilota podczas pracy ze sprzętami innych firm, a także jego równie znaczących ograniczeń w tym zakresie.

Jeśli chcesz po prostu wygodnie wchodzić w interakcję z istniejącym sprzętem SwitchBot bez korzystania z telefonu, uniwersalny pilot może być skutecznym urządzeniem. Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które uprości twoje korzystanie z całego zasobu domowych urządzeń za pomocą jednego gadżetu – możesz się rozczarować.

Specyfikacja

CENA 70 EUR

70 EUR WYMIARY 50 x 27 x 190 mm

50 x 27 x 190 mm WAGA 133 g