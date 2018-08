TEST: Yamaha MusicCast RX-D485

Amplitunery są bardziej wszechstronne niż tradycyjne wzmacniacze, dzięki czemu podkręcą dźwięk dobiegający także z twojego telewizora i innych źródeł dźwięku. Yamaha MusicCast RX-D485 zawiera wszystko, co powinien mieć w sobie szanujący się amplituner, i jeszcze więcej ciekawych funkcji.

Zanim zabierzesz RX-D485 do domu, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na półce: to spore urządzenie, szerokie na ponad 40 centymetrów i ważące, bagatela, 7,7 kg. Za spore wymiary i wagę w dużej mierze odpowiada solidna konstrukcja amplitunera, redukująca wibracje oraz zakłócenia. Po postawieniu na półce, urządzenie prezentuje się dumnie – aluminiowe wykończenie w odcieniach srebra lub czerni świetnie współgra z dużym wyświetlaczem znajdującym się w górnej części przedniej ścianki. Na przodzie znalazło się również sporo miejsca na przyciski i pokrętła, ale RX-D485 można równie skutecznie sterować za pomocą aplikacji AV Controller, dzięki której nie będziesz musiał się ruszać z kanapy, aby zmienić głośność.

Podczas pierwszego uruchomienia amplituner dostosuje domyślne ustawienia odtwarzania do warunków akustycznych panujących w pomieszczeniu. Kalibracja jest automatyczna i wymaga jedynie ustawienia dołączonego do urządzenia mikrofonu w miejscu, w którym będziemy siedzieć podczas oglądania filmu. Do amplitunera można podłączyć wiele źródeł wideo, w tym te sieciowe.

Urządzenie przystosowane jest do pracy w systemie surround 5.1, a nowością jest MusicCast Surround – funkcja umożliwiająca dodanie bezprzewodowych głośników efektowych oraz subwoofera. Zarazem zastosowana w amplitunerze technologia Virtual Presence Speaker pozwala na symulację dźwięku dwóch dodatkowych kolumn. W rezultacie otrzymujemy sugestywny odpowiednik konfiguracji 7.1. Za stworzenie odpowiedniej przestrzeni dźwiękowej odpowiada natomiast technologia Cinema DSP 3D. Dzięki niej dźwięk rozchodzi się w pomieszczeniu w sposób naśladujący akustykę profesjonalnych sal koncertowych. Efekt jest niesamowity: efekty dźwiękowe brzmią sugestywnie i dochodzą z wyraźnego kierunku. Całości dopełnia obsługa standardów Dolby Audio i DTS. Ponadto urządzenie wyposażone jest w funkcję upscalingu odtwarzanego wideo do jakości 4K.

RX-D485 posiada również szereg funkcji przeznaczonych przede wszystkim do odsłuchu muzyki. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, amplituner może odtwarzać zawartość z popularnych serwisów streamingowych: Spotify, TIDAL-a, Deezera i wielu innych. Korzysta on również z DAB+, Apple AirPlay oraz opcji połączenia w multiroom dzięki Yamaha MusicCast. Zaletą Yamahy RX-D485 jest także niska cena, która w polskiej dystrybucji będzie oscylowała w okolicach 2 000 PLN.

SPECYFIKACJA