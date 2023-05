TEST: SwitchBot Hub 2

Wszystkie osoby, które kiedykolwiek próbowały zbudować swój własny inteligentny dom, najpewniej zgodzą się, że stosowanie wszelkich mostków i bramek w tym procesie to bardziej smutny obowiązek niż przyjemność, a urządzenia te w żadnym wypadku nie nadają się do eksponowania w domu. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to właśnie one są sercem i umysłem sieci smart home.

Nie inaczej jest w przypadku marki SwitchBot. Znajdujący się od kliku lat w sprzedaży Hub mini przyzwoicie zgrywa ze sobą wszystkie obecne w domu urządzenia tego producenta ze światem, ale to zwykłe białe pudełko prędzej trafi do szafki RTV niż na półkę z książkami. Sytuacja ta jednak właśnie uległa zmianie, gdyż do oferty producenta dołączył nowy członek rodziny i następca wysłużonego mostka – Hub 2.

Już na pierwszy rzut oka możemy dostrzec, że jest to zupełnie nowe urządzenie. Projektanci ze SwitchBota wzięli bowiem dotychczasowy mostek Hub mini i połączyli go z innym produktem firmy – czujnikiem temperatury i wilgotności Meter Plus. Dzięki temu nowy mostek zyskał dodatkowe funkcje, które pozwolą mu w końcu wyjść na światło dzienne. Urządzenie otrzymało elegancki wyświetlacz, który podaje aktualną temperaturę i poziom wilgotności panujące w danym pokoju. Projektanci dodali również funkcjonalną nóżkę, więc mostek może teraz stanąć dumnie w honorowym miejscu, co nie tylko poprawi wiarygodność odczytu, ale również wzmocni jakość sygnału Bluetooth, który jest wykorzystywany do komunikacji z peryferyjnymi urządzeniami SwitchBot. W tym miejscu nie sposób nie pochwalić twórców Huba 2 za odseparowanie czujników odpowiedzialnych za odczyt temperatury i wilgotności od reszty urządzenia – znalazły się one bowiem bezpośrednio na przewodzie zasilającym mostek, co znacznie poprawia ich precyzję (nie są „dogrzewane” przez samo urządzenie). Na pochwalę zasługuje także wygląd przewodu zasilającego i fakt, że producent dodaje do urządzenia ładowarkę sieciową – jest to niezwykle rzadkie posunięcie w tej kategorii produktów, ale bardzo mile widziane.

Na wspomnianym ekranie możemy również dostrzec dwie ikony umieszczone na dole. Są to przyciski, które możemy wykorzystać do wyłączenia lub włączenia ekranu, ale również do uruchomienia sceny stworzonej wcześniej w aplikacji SwitchBot. Podobne rozwiązanie widziałem do tej pory jedynie w zapowiedzianym w tym roku mostku SmartThings i jestem pewny, że znajdzie ono swoich fanów. Poza eleganckim designem i solidnym wykonaniem Hub 2 może się również pochwalić wzmocnionym sygnałem Bluetooth i wbudowanym emiterem sygnału IR, który pozwala na stworzenie wirtualnych pilotów do obsługi naszych telewizorów, wentylatorów czy klimatyzacji. Funkcja ta była obecna już w poprzednim modelu mostka, ale w tym wypadku zasięg urządzenia został podwojony.

Być może jednak najistotniejszą nowością jaką możemy znaleźć w Hub 2, jest implementacja standardu Matter. Określany mianem „game changera” w świecie smart home, standard ten ma efektywnie połączyć ze sobą wszystkie zwaśnione rody pod jednym inteligentnym dachem. Do niedawna bowiem integracja urządzeń chociażby z ekosystemu Amazona z Apple w najlepszym wypadku była mocno utrudniona – wielkim rozjemcą ma być w tym wypadku Matter, który potocznie mówiąc „rozmawia” ze wszystkimi. Zatem żarówka oparta na tym standardzie będzie mogła jednocześnie funkcjonować w ekosystemie Google Home, HomeKit i SmartThings – do tej pory nie było to możliwe. Co zatem daje Matter w przypadku produktów SwitchBot?

Otwiera je na nowe ekosystemy, takie jak np. HomeKit. Już dzisiaj możemy dodać do domu zbudowanego na platformie Apple silniki do zasłon Curtain i do żaluzji Blind Tilt (kolejne urządzenia z portfolio SwitchBota dołączą wkrótce). Połączenie to będzie nie tylko lokalne, a zatem pozbawione opóźnień wynikających z korzystania z chmury, ale również stabilne.

Hub 2 z Matter pozwoli również w przyszłości na zbudowanie niezawodnej sieci połączeń z takimi systemami jak Home Assistant, SmartThings czy Hubitat. Jest to furtka, której nie musimy już kamuflować drzwiczkami szafki RTV, a która w przyszłości pozwoli nam stworzyć sieć połączeń o jakiej marzymy.

