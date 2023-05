Hiszpańska marka ujawnia CUPRA Raval – miejski model elektryczny stworzony z miłości do Barcelony

Po raz kolejny hiszpańska marka powraca na targi Automobile Barcelona, prezentując swoje najnowsze innowacje oraz silne zaangażowanie firmy w rozwój pojazdów elektrycznych. Podczas pierwszego dnia targów motoryzacyjnych Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek SEAT i CUPRA, potwierdził nazwę nowego miejskiego samochodu elektrycznego – CUPRA Raval. Nazwa modelu, stanowi hołd dla dzielnicy Raval, znajdującej się w samym sercu Barcelony, o której można było usłyszeć w ostatniej kampanii realizowanej we współpracy z hiszpańską artystką ROSALÍĄ.

– Raval to jedna z najbardziej zaskakujących części Barcelony. Tamtejsze ulice wypełniają bary, cyganerie, sklepy designerskie i uliczni artyści, a to wszystko sprawia, że miejsce to tętni życiem. Jesteśmy dumni, że przyszły miejski samochód elektryczny będzie nosił jej nazwę i reprezentował jej ducha. Tak jak zrobiliśmy to z modelem CUPRA Born, tak teraz chcemy wyrazić istotę Raval-a i nadal inspirować świat niepowtarzalnym klimatem Barcelony – wyjaśnił Wayne Griffiths, dyrektor generalny CUPRA.

Z myślą o nowym pokoleniu kierowców

Producent z Martorell stworzy najbardziej radykalną interpretację miejskiego samochodu elektrycznego, inspirowanego światem wyścigów. Firma zainwestuje 3 mld euro w transformację hiszpańskiego zakładu, który do tej pory przystosowany był w dużej mierze do produkcji pojazdów spalinowych. CUPRA chce w ten sposób przybliżyć realizację swojego celu, którym jest pełna elektryfikacja i wyłączna produkcja aut z napędem elektrycznym od 2025 roku w oparciu o platformę MEB Small Grupy Volkswagen. SEAT S.A. jest liderem klastra Small BEV dla różnych marek Grupy Volkswagen.

CUPRA Raval nie jest po prostu kolejnym zwykłym samochodem. To zaproszenie dla nowego pokolenia, które oczekuje czegoś innego i lepszego. Miejski, buntowniczy i w 100% elektryczny samochód i z własnym charakterem, przemawiającym do osób z pokolenia Gen Z – powiedział Griffiths.

Związek CUPRY z Barceloną, a w szczególności z dzielnicą Raval, wykracza poza proste nazwanie niektórych modeli na cześć konkretnych części miasta.

Chcemy być siłą napędową zmian w dzielnicy. Z tego powodu już teraz rozmawiamy z instytucjami i organizacjami w Raval, aby promować działania, które pomogą młodym ludziom – dodaje Griffiths.