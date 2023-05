e:Ny1: kolejny całkowicie elektryczny pojazd Hondy

Honda zaprezentowała swój drugi w pełni elektryczny pojazd – e:Ny1. Jest to kolejny w pełni elektryczny samochód Hondy, który pojawi się w Europie, po miejskim Honda e, a który został zaprojektowany w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania klientów na w pełni elektryczne SUV-y z segmentu B.

Na odważną i wyrafinowaną estetykę nadwozia istotny wpływ mają: krótki zwis przedni oraz duże, szeroko rozstawione koła. e:Ny1 debiutuje również z nową elektryczną identyfikacją Hondy, z białymi emblematami „H” w różnych miejsca pojazdu, w tym z przodu, na kołach i na kierownicy. Ponadto, nowy wzór liter w napisie „Honda”, umieszczonym na klapie bagażnika dodaje samochodowi stylu klasy premium, co będzie widoczne również w planowanych na przyszłość pojazdach elektrycznych Hondy.

Dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu elementów elektrycznego układu napędowego, e:Ny1 oferuje dużo przestrzeni i komfortu we wnętrzu. Nowa konsola środkowa charakteryzuje się prostym układem łatwo dostępnych przycisków, wieloma miejscami do przechowywania i przewozu drobnych przedmiotów, a także bezprzewodowym ładowaniem urządzeń mobilnych. Czysto zaprojektowana deska rozdzielcza, zwieńczona dużym ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala zapewnia dostęp do kompleksowego zestawu systemów informacyjno-rozrywkowych oraz opcji jazdy.

e:Ny1 zbudowano na nowo opracowanej przez Hondę platformie e:N Architecture F, przeznaczonej dla samochodów z przednim napędem, skoncentrowanej na trzech podstawowych cechach: specjalnej strukturze nadwozia o wysokiej sztywności, niskim położeniu środka ciężkości oraz starannie dopracowanej aerodynamice podwozia, by zapewnić kierowcy nowego SUV-a radość z jazdy i pewność siebie.

Ponadto w platformę wbudowano wysokowydajną, lekką, zintegrowaną jednostkę napędową typu trzy w jednym, silnik elektryczny i przekładnię mechaniczną. Wytwarza ona maksymalną moc 150 kW, 310 Nm momentu obrotowego, a jej konstrukcja i sterowanie zapewniają płynne, komfortowe przyspieszanie oraz zwalnianie. Pod podłogą mieści się akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, który zapewnia zasięg do 412 km oraz możliwość szybkiego ładowania prądem stałym, co pozwala uzupełnić stan naładowania akumulatora od 10 do 80% w ciągu zaledwie 45 minut.