TEST: Soundboks 2

W świecie audio głośność to nie wszystko; liczy się także to, żeby rozkręcony na pełen regulator sprzęt, wciąż dobrze brzmiał. Twórcy Soundboks 2 twierdzą, że ich głośnik to potrafi, więc sprawdźmy, czy tak jest w rzeczywistości.

Na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, że to sprzęt przenośny: waży aż 15 kg i ma 66 cm wysokości, ale to wcale nie wada. Soundboks 2 powstał bowiem po to, żeby nagłaśniać duże imprezy, zorganizowane nawet w ekstremalnych warunkach – jego obudowa jest stabilna, wytrzymała i odporna na wstrząsy i niekorzystne warunki pogodowe.

Jednocześnie konfiguracja głośnika i podłączenie źródeł dźwięku jest banalnie proste; wykorzystamy do tego celu Bluetooth lub wejście AUX. Połączenie bezprzewodowe okazało się dosyć stabilne i pozwalało na oddalenie się od sprzętu na prawie 30 metrów bez utraty sygnału.

Soundboksa 2 możemy ustawić na specjalnym statywie lub bezpośrednio na podłożu – nie wpłynie to na jego brzmienie. Urządzenie potrafi generować naprawdę ogłuszający dźwięk, ale nie zatraca przy tym balansu pomiędzy wysokimi, średnimi i niskimi tonami. Prym wiodą oczywiście te ostatnie – tryb Outdoor pozwala dodatkowo je wyeksponować – ale na szczęście nie przysłaniają one reszty miksu.

Na dodatek głośnik wyposażony został w superpojemny akumulator, umożliwiający korzystanie z niego przez maksymalnie 40 godzin. Czy do rozkręcenia imprezy potrzebne jest coś więcej?

Cena 3 700 PLN