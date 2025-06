TEST: Samsung HW-Q990F

Kilka lat temu Samsung uznał, że 11.1.4 to wystarczająca liczba kanałów dla flagowego soundbara – i od tamtej pory coroczne odświeżenie skupiło się raczej na dopracowaniu przetworników, dopracowywaniu subwoofera oraz ogólnych usprawnieniach w przetwarzaniu dźwięku. To raczej konserwatywne, ale skuteczne podejście zmienia się wraz z premierą HW-Q990F.

Choć liczba kanałów pozostała taka sama, flagowy soundbar Samsunga na rok 2025 wprowadza całkowicie przeprojektowany subwoofer oraz nowe przetwarzanie dźwięku wspomagane sztuczną inteligencją.

Podobnie jak wcześniejsze flagowe soundbary Samsunga, HW-Q990F składa się z czterech części: głównej listwy, osobnego subwoofera oraz dwóch tylnych głośników.

Choć podstawowa konfiguracja pozostała niezmieniona, względem poprzednika (Q990D) pojawiły się trzy istotne zmiany w konstrukcji. Po pierwsze, nowy model ma jaśniejszy kolor: zamiast czarnego Q990D dostajemy ciemnoszary. Po drugie, górna krawędź listwy głównej zamiast klasycznej siatki zyskała poziome pasy. Najważniejsza zmiana to jednak zupełnie nowy subwoofer: zamiast pionowej, jednoprzetwornikowej konstrukcji, Samsung zastosował sześcienną obudowę z aktywnymi 8-calowymi przetwornikami na przeciwległych bokach. Nowy, zaskakująco kompaktowy subwoofer mniej dominuje w salonie – jego gładkie wykończenie i zaokrąglone krawędzie dodają mu subtelności. Przeciwnie ułożone przetworniki mają potencjał zapewnić równiejszy, mniej kierunkowy bas.

Główna listwa HW-Q990F wyposażona jest w praktyczny wyświetlacz LED na froncie – pokazuje on m.in. wybrane wejście i otrzymywany format audio, zamiast enigmatycznych kolorowych diod znanych z innych modeli.

Pilot różni się nieco od tego z Q990D – jest dłuższy, bardziej dopracowany, lepiej leży w dłoni, a rozmieszczenie przycisków jest przestronniejsze i wygodniejsze.

Kluczowe cechy HW-Q990F to konfiguracja 11.1.4, obsługa Dolby Atmos i DTS:X oraz fakt, że subwoofer schodzi aż do 32 Hz i wykorzystuje 300 W z całkowitej mocy 756 W.

Wiele kanałów ma na celu wierniejsze odwzorowanie trójwymiarowego dźwięku Dolby Atmos i DTS:X. System potrafi też przekształcić prosty dźwięk stereo w bardziej przestrzenny, wykorzystując wszystkie kanały – choć można pozostać przy klasycznym stereo.

Złącza kontynuują to, co wprowadził Q990D: HDMI z obsługą 4K/120 Hz i VRR (PlayStation 5, Xbox Series X, karty graficzne PC). Oba wejścia HDMI obsługują pełne pasmo HDMI 2.1, wyjście obsługuje eARC. Jedyne inne fizyczne wejście to optyczne audio. Jest też Bluetooth i Wi-Fi do odtwarzania z sieci lub urządzeń mobilnych.

Listwa główna oferuje wielką moc, znakomitą separację kanałów, precyzyjne efekty i dużą szczegółowość

Soundbar może bezprzewodowo odbierać Dolby Atmos z kompatybilnych telewizorów Samsunga i współdzielić głośniki z ich systemem (funkcja Q-Symphony).

System kalibracji Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro automatycznie monitoruje scenę dźwiękową i – dzięki AI – dynamicznie kontroluje bas. U mnie tyły były trochę za głośne, ale łatwo to skorygować ręcznie. AI wspomaga też Funkcję Adaptacji Dźwięku – analizuje źródło i dopasowuje głośność, klarowność i kierunkowość do materiału. Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro potrafi wykryć hałas w otoczeniu i automatycznie podbić poziom dialogów. Tryb Gry Pro zwiększa precyzję pozycjonowania dźwięku – dzięki temu w grach łatwiej zlokalizować przeciwnika.

Sterowanie? Oprócz pilota można mówić do soundbara lub używać aplikacji SmartThings, która oferuje kilka dodatkowych funkcji.

Nowością jest też możliwość używania tylnych głośników w trybie „prywatnego odsłuchu” – tylko z nich płynie dźwięk. Można je też grupować z głośnikami w innych pokojach.

Skoro listwa główna i tylne głośniki są niemal identyczne jak w Q990D, pytanie brzmi: czy nowy subwoofer nie zaburzył balansu? Na szczęście – nie. Choć nie jest doskonały, to ogólnie jest jeszcze lepszy niż wcześniej. Generuje niesamowicie głęboki bas, bez zniekształceń – nawet przy ekstremalnych scenach filmowych. Zawsze czuć, że ma jeszcze zapas mocy. Nadaje filmom akcji niesamowitą skalę, trudną do uwierzenia przy tak kompaktowej obudowie. Bas jest równy, pozbawiony szorstkości i wypełnia pomieszczenie lepiej niż poprzedni. Jednocześnie świetnie łączy się z pasmem listwy – nie wybija się przesadnie, ale skutecznie uzupełnia całość.

Listwa główna oferuje wielką moc, znakomitą separację kanałów, precyzyjne efekty i dużą szczegółowość. Zwłaszcza efekty wysokościowe i boczne w ścieżkach Atmos są wzorowe. Tylne głośniki – małe, ale wielokanałowe – z przetwornikami skierowanymi w górę, bok i przód, tworzą niemal idealną kopułę dźwięku. Nie ma przerw ani słabych punktów, a ich ton idealnie współgra z listwą.

Jedyny minus? Nowy subwoofer nie zawsze reaguje tak dynamicznie jak poprzednik. Czasem bas traci trochę „spójności”. Ale nowa jakość brzmienia równoważy to z nawiązką.

Choć HW-Q990D zrobił ogromny postęp w muzyce, HW-Q990F idzie dalej – mimo nowego subwoofera. Listwa nadal oferuje zrównoważone, dynamiczne stereo bez sztuczności. Wokale brzmią czysto, naturalnie i są dobrze osadzone w miksie. Dla purystów najlepszy będzie tryb Standard, ale Samsung nadal jest mistrzem w upmixie stereo na pełen zestaw kanałów – efekty są zaskakująco dobre, często wręcz lepsze niż „prawdziwe” miksowanie wielokanałowe. Subwoofer też sprawdza się przy muzyce, choć czasem jego timing jest lekko rozjechany – szczególnie w rocku czy ambientowych utworach.

Samsung nie musiał aż tak kombinować przy sprawdzonej formule – ale odwaga popłaciła. Nowy zestaw wnosi nie tylko nowy wygląd subwoofera, ale i lepszy, bardziej rozproszony bas – a cały system staje się jeszcze lepszy niż dotąd.

Specyfikacja

CENA 5 299 PLN

5 299 PLN LICZBA KANAŁÓW 11.1.4

11.1.4 ZŁĄCZA 2x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI, wejście optyczne

2x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI, wejście optyczne WYMIARY SOUNDBARA 1 232 x 70,8 x 138 mm

1 232 x 70,8 x 138 mm WYMIARY GŁOŚNIKA PRZESTRZENNEGO 129,5 x 201,3 x 140,4 mm

129,5 x 201,3 x 140,4 mm WYMIARY SUBWOOFERA 249 x 251,8 x 249 mm

249 x 251,8 x 249 mm WAGA SOUNDBARA 7,3 kg

7,3 kg WAGA SUBWOOFERA 8,3 kg