TEST: Audi Q8 Sportback e-tron

Q8 Sportback e-tron to wersja fastback zwykłego Q8 e-tron – dużego, w pełni elektrycznego pojazdu, który został wprowadzony na rynek w swojej pierwotnej formie w 2019 r. (oznaczony wówczas po prostu jako „e-tron”).

E-tron Sportback, bardziej elegancka i drapieżna wersja tego SUV-a Gran Turismo, została zaprezentowana w 2020 roku. Bolały w nim jednak duża waga i średni zasięg. Stąd aktualizacja, która pod koniec 2022 roku przekształciła e-tron Sportback w model Q8 Sportback e-tron, który testowałem.

Podstawowa wersja „50” miała zasięg 340 km. To mniej niż niektóre supermini EV. Teraz jednak akumulator 71 kWh został zastąpiony 95 kWh, zapewniając 450 km jazdy. Ja siedziałem jednak za kierownicą droższego wariantu „55”, który ma ogromny akumulator o pojemności 114 kWh, zdolny do przejechania 530 km bez ładowania.

W całej gamie żwawe osiągi zależą od wyboru trybu jazdy „Dynamiczny”, który oczywiście zmniejsza zasięg, zwłaszcza w porównaniu z wydajnościowym trybem. Zawieszenie pneumatyczne jest standardem we wszystkich wariantach Q8 Sportback e-tron, a wysokość jazdy można regulować, obniżając ją o 27 mm lub podnosząc o 52 mm. Układ kierowniczy nadal pochodzi z Q5-ki, podczas gdy większość zawieszenia wykorzystuje elementy Q7. Podobnie jak w przypadku innych samochodów elektrycznych, nisko położony środek ciężkości powinien pomóc w zmniejszeniu przechyłów nadwozia.

Q8 Sportback e-tron to z pewnością pokaźny kawałek auta. Długi na ponad 4,9 metra i wysoki na ponad 1,6 metra ma jednak mnóstwo rzeźbionych paneli, by ukryć masę. Kluczowa różnica w stosunku do zwykłego SUV-a Q8 e-tron marki jest oczywista z perspektywy profilu. Przypominająca coupé tylna linia dachu wycięta z A7 Sportback opada o 20 mm w dół, przez stromo nachylone słupki D, w stylu liftbacka. Zmiany wprowadzone w stosunku do oryginalnej wersji tego modelu obejmują inteligentniejszą osłonę chłodnicy, zmienione tylne światła, przeprojektowane zderzaki i reflektory LED z szeregiem nowych funkcji.

Mniej nowości znajduje się w środku. Dywaniki są wykonane z włókien pochodzących z recyklingu, klamry pasów bezpieczeństwa są formowane z ponownie wykorzystanych odpadów samochodowych, a tapicerka z mikrofibry pochodzi z przetworzonych plastikowych butelek. Wszystko to potwierdza twierdzenie Audi, że jest to pojazd całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Bez zmian pozostał 10,1-calowy ekran środkowy i 8,6-calowy dolny panel sterowania klimatyzacją, a także 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników. Obniżenie wysokości sufitu tego modelu Sportback o 20 mm może przeszkadzać wysokim pasażerom z tyłu, ale uczucie na plecach jest przyjemne. Do tego dochodzi przyzwoity bagażnik o pojemności 615 litrów, czyli o 45 litrów mniejszy niż do tej pory. Podobnie jak poprzednio, z przodu, w miejscu, w którym zwykle znajdowałby się silnik, dostajesz dodatkowy mały schowek, chociaż jest on w większości zajęty przez przewody ładowania.

Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego w całej gamie obejmują adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, napęd na wszystkie koła quattro i progresywny układ kierowniczy. Wszystkie modele są również wyposażone w podgrzewane i elektrycznie regulowane przednie fotele, przednią szybę akustyczną, zestaw wskaźników Audi Virtual Cockpit, bezkluczykowy dostęp i dwustrefową klimatyzację automatyczną (w tym zdalną wstępną klimatyzację z aplikacji myAudi). W standardzie znajduje się również wiele elementów wyposażenia bezpieczeństwa, w tym kamera cofania, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, kamera rozpoznawania znaków drogowych oraz konfiguracja parkowania z czujnikami 360°. Reflektory Matrix LED są standardem w całej gamie. Bezwzględnie trzeba unikać wirtualnych lusterek zewnętrznych. Trójkątne ekrany na drzwiach są małe i niewygodne w obsłudze w porównaniu z rozwiązaniami chociażby Hyundaia czy Hondy.

Przy wydajności 170 kW auto powinno naładować się od 10 do 80% w około pół godziny. W przypadku domowej ładowarki ściennej Q8 ładuje się prądem 11 kW, a jeśli to nie wystarczy, Audi oferuje opcjonalne ładowanie prądem zmiennym do 22 kW. W idealnych warunkach oznacza to kolejno 11,5 lub 6 godzin ładowania.

Prawdopodobnie ten wariant Q8 Sportback e-tron jest samochodem, jakim powinien być standardowy model Q8 e-tron. Duży, luksusowy elektryk, który jest czymś więcej niż tylko deklaracją technologii. Kompromisy wymagane w stosunku do zwykłego SUV-a Q8 e-tron pod względem przestrzeni dla pasażerów na tylnych siedzeniach i pojemności bagażnika nie powinny być zbyt poważne dla większości właścicieli. Oczywiście szkoda, że trzeba rozciągnąć budżet do droższego wariantu „55”, żeby uzyskać naprawdę przyzwoity zasięg. Ostatecznie, podobnie jak w przypadku zwykłego SUV-a Q8 e-tron, musisz naprawdę lubić markę Audi, aby sięgnąć po niego bez porównywania z konkurencją.

