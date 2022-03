TEST: Astell & Kern ACRO BE100

Produkty Astell & Kern rozpoznawalne są już na pierwszy rzut oka. Geometryczne formy i ostre, wyraziste linie zdobiące high-endowe odtwarzacze marki, teraz trafiły także do stacjonarnego urządzenia. Oto ARCO BE100 – szlachetny głośnik Bluetooth, który upiększy i twoje wnętrze.

Sprzęt jest niezbyt duży i stosunkowo lekki, ale stabilny. Jego prostą formę przełamuje trójwymiarowa, asymetryczna maskownica oraz lekko teksturowane pokrętło. Mimo industrialnego wzornictwa, urządzenie zwraca uwagę miłymi w dotyku, szlachetnymi materiałami wykończeniowymi, aluminium i sztuczną skórą; ta ostatnia wygląda fantastycznie, ale jest dość wrażliwa na zabrudzenia i otarcia.

Po uruchomieniu ARCO BE100, urządzenie ożyło: pokrętło delikatnie się podświetliło, zaś pod maskownicą pojawiły się czerwone litery, wyświetlane na malutkim, acz czytelnym ekranie LCD. Z uwagi na brak dedykowanej apki mobilnej, to właśnie w ten sposób będziemy mogli sprawdzić stan głośnika. Mimo to, sterowanie urządzeniem nie sprawiło nam trudności.

Do dyspozycji otrzymujemy sześć dotykowych przycisków, służących do zatrzymywania i wznawiania muzyki, przeskakiwania pomiędzy utworami/stacjami radiowymi oraz regulacji poziomu tonów niskich i wysokich. Samo pokrętło wykorzystamy nie tylko do zmiany głośności, ale także włączania ACRO BE100 oraz wyboru źródła dźwięku: Bluetootha, AUX lub radia FM.

Na początek przetestowaliśmy, jak głośnik radzi sobie z odtwarzaniem muzyki ze źródeł bezprzewodowych. Urządzenie wspiera kodeki AAC, aptX HD, a nawet bardziej niszowego LDAC od Sony, więc nic dziwnego, że brzmienie okazało się porywające i szczegółowe.

ACRO BE100 zdaje się lekko faworyzować tony wysokie i średnicę, przez co w trakcie słuchania mieliśmy wrażenie, że siedzimy dokładnie naprzeciwko wokalisty. Głosy są ciepłe i słodko brzmiące – no, poza gatunkami wykorzystującymi growle i krzyki, gdzie głośnik potrafi oddać ich szorstką, wyrazistą fakturę. W tle pobrzmiewają niskie tony: żywe, ale precyzyjnie dozowane. ACRO BE100 nie jest głośnikiem, którego basy będą trzęsły ścianami, ale wcale nie musi nim być; jeśli zapragniemy głębszych niskich tonów, możemy ręcznie zwiększyć ich poziom.

Jakość dźwięku z pozostałych źródeł nie odbiegała od tego wysokiego standardu. Szczególnie przyjemnie słuchało nam się audycji radiowych: gładkie brzmienie podkreślało naturalny tembr głosu spikerów. Słuchacze docenią także fakt, że ACRO BE100 ma funkcję zapamiętywania sześciu stacji.

Głośnik od Astell & Kern kupuje się oczami. Owszem, wewnątrz kryje się zaawansowany system dźwiękowy o pełnym i mocnym brzmieniu, ale jego największym atutem jest oryginalny język wzorniczy, który podbije niejedno serce.

Specyfikacja