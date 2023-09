TEST: Sony WF-C700N

Można śmiało powiedzieć, że wśród bezprzewodowych słuchawek true wireless na rynku panuje duża konkurencja. Niezależnie od tego, czy szukasz produktu premium, czy masz ochotę na parę wkładek dousznych o dobrym stosunku ceny do wydajności, dostępna jest ogromna gama opcji.

Dzisiaj przyjrzymy się modelowi Sony WF-C700N. Znajdują się one nad modelem WF-C500, ale pod flagową jednostką WF-1000XM4.

Porównując testowany model do WF-C500 – prawdopodobnie najbliższego konkurenta w ofercie Sony – jest tu kilka znaczących zmian. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, te wkładki douszne są wyposażone w aktywną redukcję szumów. W aplikacji Sony Headphones użytkownicy mogą wybierać między pełnym ANC a 20 jego poziomami. Można je również regulować na bieżąco za pomocą przycisku na samej słuchawce.

Gdzie indziej nie ma wielu zmian. Bluetooth został uaktualniony z wersji 5.0 do 5.2. Same słuchawki są również nieco lżejsze od WF-C500, z wagą 4,6 zamiast 5,4 g.

Pod względem wzornictwa model WF-C700N reprezentuje klasyczną elegancję Sony. Podłużna obudowa etui jest ładnie teksturowana z małymi kropkami. Świetnie trzyma się ją w dłoni i trudno wyobrazić sobie jej wyślizgnięcie. Zarazem jednak bardzo łatwo zbiera brud i zanieczyszczenia, więc warto mieć to na uwadze przy wyborze koloru. Mechanizm zawiasu generuje satysfakcjonujące kliknięcie.

WF-C700N są bardzo dobrej jakości bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi, które z nawiązką zaspokoją potrzeby wszystkich użytkowników poza najbardziej wymagającymi fanami audio

Same słuchawki są dość standardowe dla Sony i ponownie można je uznać za synonim oszczędnej elegancji. Warto jednak pamiętać, że choć używanie ich przez parę godzin w ciągu dnia nie jest uciążliwe, dłuższy okres bez przerwy może męczyć ucho. Trudno mi ocenić, z czego to wynika – prawdopodobnie rozłożenia ciężaru poszczególnych elementów słuchawki.

Wydajność baterii jest za to kosmiczna. W zależności od włączenia redukcji szumów, czeka nas od 7,5 do nawet 10 godzin odsłuchu. Ładowanie jest również szybkie, samego etui zajmuje mniej niż podane przez producenta trzy godziny.

Nie od dziś wiadomo, że Sony jest mistrzem w kategorii redukcji szumów. Jeśli szukasz słuchawek, które przede wszystkim mają ci służyć do izolowania się od otoczenia – ta marka podchodzi do tematu perfekcyjnie. Aplikacja Sony Headphones, w której można dokonywać koniecznych korekt, stoi na bardzo dobrym poziomie. Poza ANC można w niej bardzo skutecznie regulować EQ.

Dużą zaletą jest opcja Clear Bass. O ile klasyczne podbicie najniższego pasma pozostawia dość niewyraźne niskie tony, ta funkcja przynosi najbardziej zadowalające rezultaty, ze zdefiniowanym, mocnym dołem.

Ogólnie dźwięk dostarczany przez słuchawki jest dobry. Poziom szczegółowości jest godny uwagi – dźwięki ukryte w miksie były w stanie wysunąć się do przodu, zajmując własną przestrzeń. Profil dźwiękowy nie jest jednak tak ekscytujący jak w innych modelach w tym segmencie rynku. Nawet przy zabawie w aplikacji trzeba uznać, że brzmienie jest powściągliwe.

Podsumowując, WF-C700N są bardzo dobrej jakości bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi, które z nawiązką zaspokoją potrzeby wszystkich użytkowników poza najbardziej wymagającymi fanami audio. Ostatecznie to, czy są one dla ciebie najlepszym wyborem, sprowadza się do tego, co najbardziej cenisz. Jeśli jest to najwyższej jakości dźwięk w tej cenie, konkurencja jest na tyle szeroka, że propozycja Sony w niej ginie. Ale jeśli wystarczy ci bardzo dobry dźwięk i dodatkowo cenisz sobie rewelacyjną żywotność baterii i ANC – to będzie jeden z głównych modeli do rozważenia na twojej liście.

Specyfikacja

CENA 419 PLN

419 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 ŚREDNICA MEMBRANY 5 mm

5 mm TECHNOLOGIE SBC, AAC, A2DP, HSP, HFP, AVRCP, DSEE

SBC, AAC, A2DP, HSP, HFP, AVRCP, DSEE WODOSZCZELNOŚĆ IPX4

IPX4 WAGA 4,6 g (jedna słuchawka), 31 g (etui)