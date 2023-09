TEST: Apple Mac Studio M2 Max

Zaprojektowany dla użytkowników, którzy wyciskają więcej mocy ze swoich komputerów w kontekście wideo, audio i przetwarzania 3D, Mac Studio był przez rok najpotężniejszym Makiem w ofercie. I chociaż pojawił się w międzyczasie na rynku nowy Mac Pro, ma on ten sam czip M2 Ultra, który można znaleźć w nowym Macu Studio. Zresztą, czy w ogóle potrzebujesz wcielenia M2 Ultra? Czy wersja M2 Max nie wystarczy dla wszystkich użytkowników profesjonalnych z wyjątkiem najbardziej wymagającego 1%?

Ceny Maca Studio M2 Max zaczynają się od 11 499 PLN, a wersji M2 Ultra od 22 999 PLN. Obie wersje można aktualizować, zwiększając liczbę rdzeni GPU, pamięci RAM i masowej. Model, który testowałem, to M2 Max z 12-rdzeniowym CPU, 38-rdzeniowym GPU, 16-rdzeniowym Neural Engine, 96 GB pamięci RAM i 4 TB SSD, w cenie 24 699 PLN. Co jest poważnym wydatkiem w każdym budżecie.

Zewnętrznie projekt Mac Studio M2 Max pozostaje niezmieniony w stosunku do oryginalnej wersji M1 Max. Wymiary obudowy są takie same jak Maca mini (19,7 cm), ale jest znacznie wyższy, sięgając 9,5 cm.

Co najważniejsze, jest wciąż wystarczająco kompaktowy, aby zmieścił się pod większością monitorów. Mac Studio M2 Max może faktycznie obsługiwać do pięciu wyświetlaczy jednocześnie, podczas gdy M2 Ultra może obsługiwać sześć monitorów 6K lub osiem monitorów 4K. Nie jestem pewien, ile osób posiada biurka, które mogą obsłużyć tak wiele ekranów, ale istnieje taka opcja.

Jedną z największych zalet komputera stacjonarnego jest liczba portów, a Mac Studio nie jest wyjątkiem od tej reguły. Z tyłu znajdują się cztery porty Thunderbolt 4, dwa porty USB-A, port Ethernet, ulepszone złącze HDMI i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Następnie z przodu umieszczono dwa porty USB-C, które obsługują do 10 Gb/s w M2 Max lub dwa porty Thunderbolt 4 do 40 Gb/s w M2 Ultra. W obu wersjach znajduje się również gniazdo kart SDXC.

Moc czipa M2 Max jest trudna do zakwestionowania, chyba że przekraczasz granice najbardziej wymagającego oprogramowania. Podglądy w programie Adobe Lightroom są natychmiastowe, przetwarzanie obrazu jest błyskawiczne, a nawet ogromne, wielościeżkowe kreacje audio nie stanowią problemu.

Używając testu Geekbench 6 do porównania procesora, Mac Studio M2 Max uzyskał wynik 14 971, co w obecnym rankingu ustępuje jedynie Mac Studio M1 Ultra. Pytanie brzmi, ile mocy naprawdę potrzebujesz? Jeśli używasz oprogramowania klasy konsumenckiej, nawet do tworzenia edycji wideo 4K i wielościeżkowego dźwięku, urządzenie M2 lub M2 Pro będzie ci dobrze służyć. Jeśli jednak masz do czynienia z profesjonalnym oprogramowaniem i bardzo dużymi plikami, dodatkowa moc układu M2 Max prawdopodobnie się przyda.

To komputer zbudowany do pracy – tak samo jak Mac Pro. Będzie zdobił studia projektowe, wydawnictwa, studia muzyczne i montażowe w całym kraju. Jeśli potrzebujesz takiej wydajności, bez uciekania się do ogromnego układu, który oferuje M2 Ultra, Mac Studio M2 Max jest maszyną dla ciebie.

Specyfikacja

CENA Od 11 499 PLN

Od 11 499 PLN CZIP od 12-rdzeniowego CPU i 30-rdzeniowego GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine

od 12-rdzeniowego CPU i 30-rdzeniowego GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine RAM 32-96 GB

32-96 GB PAMIĘĆ MASOWA od 512 GB do 8 TB

od 512 GB do 8 TB POŁĄCZENIA 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3,5 mm, 2x USB-C, SDXC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3,5 mm, 2x USB-C, SDXC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 WYMIARY 9,5 x 19,7 x 19,7 cm

9,5 x 19,7 x 19,7 cm WAGA 2,7 kg