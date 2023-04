TEST: ELAC ConneX

Niemiecki weteran hi-fi, marka ELAC, poszerza swoją ofertę o nowoczesną parę aktywnych głośników. ELAC ConneX (DCB41) ma prawie wszystko, czego potrzebujesz do dobrej muzyki w tle w domu: HDMI do dźwięku z telewizora, Bluetooth do telefonów komórkowych oraz całą gamę połączeń analogowych i cyfrowych. A wszystko to w obudowie, która zmieści się na niemal każdym biurku. Jeśli znasz typowy przedział cenowy głośników ELAC, będziesz zdumiony: zestaw kosztuje zaledwie 1 999 PLN.

ELAC ConneX DCB41 to aktywne głośniki, co oznacza, że nie wymagają zewnętrznego wzmacniacza. Cała elektronika, od przedwzmacniacza ze wszystkimi wejściami, po końcówki mocy dla obu kolumn, mieszczą się w master boxie. Z drugiej strony „slave” jest podłączony do mastera za pomocą dołączonego kabla głośnikowego. Przełącznik z tyłu pozwala wybrać, który głośnik jest z której strony.

W przypadku wysokich częstotliwości głośnik używa miękkiej kopułki. ELAC udaje się pomieścić całą technologię w obudowie o wymiarach zaledwie 140 x 248 x 210 milimetrów. Ale nie należy go lekceważyć: każdy ze wzmacniaczy mocy zapewnia łącznie 50 watów. To wystarczy do obsługi głośników wysokotonowych i średnio-niskotonowych.

Według ELAC głośnik niskotonowy charakteryzuje się szczególnie dużym skokiem, który mimo swojej małej średnicy powinien wprawić w ruch dużo powietrza. Wsparty jest on otworem bass-reflex z tyłu obudowy.

ELAC ConneX może zaoferować odpowiednie połączenie dla niemal każdego źródła muzyki. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o interfejsie HDMI-ARC. Podobnie jak w przypadku soundbara, możesz go użyć do przekierowania dźwięku z telewizora bezpośrednio do głośników. Jeśli twój telewizor nie obsługuje zwrotnego kanału audio, nadal możesz korzystać z wejścia optycznego. CEC (Consumer Electronics Control) umożliwia również sterowanie głośnością za pomocą pilota do telewizora. Nie zabrakło złącza phono.

W przypadku połączenia Bluetooth różnica między plikami kodowanymi SBC a aptX jest bardzo słyszalna

Ty i twoi znajomi możecie łatwo przesyłać strumieniowo muzykę do ELAC ConneX DCB41 przez Bluetooth. Dzięki aptX również w dość wysokiej jakości. Gniazdo USB-A zapewnia miejsce na dźwięk z komputera. To umożliwia odsłuch nawet wysokiej rozdzielczości plików do 96 kHz i 24 bit. W połączeniu z niewielkimi wymiarami ELAC ConneX DCB41 ma idealne warunki dla głośnika biurkowego.

Jeśli chcesz, aby twoja muzyka była mocniejsza na dole, możesz także podłączyć do głównego głośnika subwoofer. Jedyne, czego brakuje, to połączenie z internetem.

W muzyce bas i wysokie tony są uwydatnione, aby uzyskać nieco większy efekt, podczas gdy wokale schodzą na drugi plan. Warto odnotować, że w przypadku połączenia Bluetooth różnica między plikami kodowanymi SBC a aptX jest bardzo słyszalna, warto więc sięgnąć po źródło wysokiej jakości.

Aby uzyskać najlepszy dźwięk, należy ustawić głośniki w pewnej odległości od tylnej ściany. Wtedy otwory bass-reflex mogą pracować beztrosko. Jednak pokój nie powinien też być zbyt duży, ponieważ mały nie przechytrzy fizyki. W przypadku dużych salonów głośniki podłogowe są zwykle lepszym wyborem.

W zestawie znajduje się kompaktowy pilot zdalnego sterowania, którym można, a nawet trzeba sterować wszystkimi źródłami. Na samych głośnikach nie ma żadnych opcji sterowania, poza regulacją głośności z tyłu.

Poza tym szczególnie rzuca się w oczy srebrna listwa na dolnej krawędzi kolumn. Znajduje się tu również odbiornik podczerwieni do pilota zdalnego sterowania, który za pomocą kolorowych diod LED pokazuje, które źródło jest aktualnie wybrane. Jeśli przeszkadza ci lampka, możesz ją wyłączyć odpowiednim przyciskiem na pilocie.

ConneX DCB41 to odpowiedź firmy ELAC na rosnące zapotrzebowanie na proste, dobrze brzmiące, kompaktowe systemy. Dzięki interfejsom USB i HDMI aktywne głośniki otwierają nowe możliwości łączności, ale oferują również potencjał dla klasycznego sprzętu hi-fi. Dzięki zrównoważonemu dźwiękowi o wysokiej rozdzielczości pozostają wierne sygnaturze dźwiękowej ELAC i są po prostu solidne pod każdym względem.

