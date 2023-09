Px7 S2e – ulepszona wersja popularnych słuchawek Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins wprowadza do oferty bezprzewodowe słuchawki nauszne Px7 S2e. Jest to następca modelu Px7 S2, który zyskał uznanie zarówno fachowców, jak i samych użytkowników. Zaawansowane przetwarzanie sygnału z wykorzystaniem procesora sygnałowego (DSP) i innowacyjne rozwiązania techniczne opracowane przez inżynierów pracujących dla firmy Bowers & Wilkins pozwoliły uzyskać znaczącą poprawę jakości odtwarzanego dźwięku.

Podstawą wyjątkowej jakości dźwięku odtwarzanego przez słuchawki Px7 S2e jest nowy, znacznie ulepszony procesor sygnałowy. Został on optymalnie dostosowany do tego modelu, aby zapewnić odpowiedniej klasy wydajność, niezależnie od gatunku odtwarzanej muzyki. Słuchawki pozwalają na odtwarzanie materiałów audio w rozdzielczości do 24 bitów, np. z serwisów strumieniujących muzykę. Udoskonalony procesor DSP dał inżynierom Bowers & Wilkins możliwość ponownego dostrojenia platformy audio wykorzystanej w modelu Px7 S2e w celu zapewnienia niespotykanej szczegółowości, dynamiki oraz przestrzenności odtwarzanego dźwięku.

Podobnie jak poprzednik, również model Px7 S2e wykorzystuje specjalnie zaprojektowany, 40-milimetrowy dynamiczny przetwornik elektroakustyczny. Gwarantuje on błyskawiczny czas reakcji, umożliwiając odwzorowanie ze szczegółami nawet najdrobniejszych niuansów w odtwarzanych nagraniach. Słuchawki zachowują przy tym niezwykle niski poziom szumów i zniekształceń. Co więcej, przetworniki elektroakustyczne są precyzyjnie ustawione pod odpowiednim kątem względem uszu użytkownika, zapewniając stałą odległość w każdym punkcie i na każdej powierzchni membrany. Pozwala to stworzyć naturalną scenę i głębię odtwarzanego dźwięku.

Słuchawki obsługują moduł Bluetooth oraz zaawansowany kodek aptX Adaptive firmy Qualcomm. Zapewnia on automatyczną optymalizację sygnału audio przesyłanego strumieniowo do modelu Px7 S2e np. ze smartfona, tabletu czy laptopa. Słuchawki wspierają także kodeki aptX HD i AAC oraz podstawowe rozwiązanie, czyli SBC. Obsługiwane są też połączenia przewodowe USB-C i jack 3,5 mm (odpowiednie okablowanie znajduje się w komplecie).

Model Px7 S2e wykorzystuje autorski obwód redukcji szumów Bowers & Wilkins, który pozwala skutecznie usuwać niepożądany hałas bez wpływu na jakość odtwarzanej muzyki. W celu uzyskania możliwie najlepszych rezultatów współpracuje ze sobą aż 6 efektywnych mikrofonów. Dwa z nich mierzą moc wyjściową każdego z przetworników elektroakustycznych, dwa reagują na hałas otoczenia, a dwa kolejne – z ulepszonym tłumieniem hałasu – umożliwiają uzyskanie wyjątkowo czystego sygnału mowy, co przekłada się na krystalicznie czyste połączenia.

Model Px7 S2e jest kompatybilny z aplikacją mobilną Music | Bowers & Wilkins. Zapewnia ona komfortową kontrolę, konfigurację i bezproblemową obsługę. Oprogramowanie to można wykorzystać przy parowaniu słuchawek Px7 S2e z innymi urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth. Dzięki niej możemy też dostroić brzmienie (za pośrednictwem wbudowanego korektora graficznego) oraz kontrolować poziom naładowania baterii zintegrowanej ze słuchawkami.

Wspomniana aplikacja pozwala również na streaming muzyki z rozmaitych serwisów internetowych, takich jak np. Deezer czy Tidal. Aplikacja współpracuje także z innymi urządzeniami marki Bowers & Wilkins, w tym m.in. głośnikami bezprzewodowymi (np. modelem Zeppelin), co pozwala użytkownikom na wygodne przełączanie się między kompatybilnymi urządzeniami.

Każda ze słuchawek wyposażona jest w elementy sterujące, które zapewniają wygodną obsługę nawet bez korzystania z aplikacji czy smartfona. Co więcej, asystenta głosowego można również aktywować m.in. przez proste naciśniecie odpowiedniego przycisku. Na uwagę zasługuje ponadto 30-godzinny czas pracy na zintegrowanej baterii, co pozwala na nawet więcej niż całodzienne użytkowanie słuchawek na jednym, pełnym ładowaniu. Dostępna jest także funkcja szybkiego ładowania – zaledwie 15-minutowe podłączenie do zasilania pozwala naładować baterię słuchawek nawet na 7 godz. użytkowania.

Użytkownicy urządzeń mobilnych bazujących na systemie Android mogą także skorzystać z funkcji szybkiego parowania (Google Fast Pair). Automatycznie obsługuje ona rozwiązanie „Znajdź moje urządzenie” (od ang. Google Find My Device), a więc przyda się, jeśli zapomnimy gdzie odłożyliśmy nasze słuchawki.

Model Px7 S2e firmy Bowers & Wilkins dostępny jest w czterech eleganckich wariantach kolorystycznych: czarnym (Anthracite Black), niebieskim (Ocean Blue), szarym (Cloud Grey) i zielonym (Forest Green). Wszystkie wersje kolorystyczne charakteryzują się zmodyfikowanymi detalami, połączonymi z wysokiej jakości materiałami, starannie wykonanymi, a wszystko z myślą o komforcie użytkowania i długotrwałym słuchaniu.

Nowy nauszny model charakteryzuje się smukłą, lekką konstrukcją z miękkimi poduszkami nauszników, wykonanymi z miękkiej pianki zapamiętującej kształt. Nauszniki doskonale otaczają i amortyzują uszy, gwarantując maksymalny komfort, niezależnie od tego, przez jaki czas słuchamy muzyki.

Słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S2e są już dostępne w sprzedaży.