TEST: SMSL IQ

Większość słuchawek to wybitnie przenośne urządzenia, dlatego może dziwić fakt, że przeznaczone do nich wzmacniacze, często należą do kategorii urządzeń stacjonarnych. Chwalebnym wyjątkiem jest SMSL IQ: konwerter DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym o kompaktowych rozmiarach.

Konwerter zamknięty jest w wytrzymałej, aluminiowej obudowie o wymiarach 95 x 56 x 9 mm. Piaskowane wykończenie w jednym z trzech kolorów: złotym, srebrnym lub czarnym wygląda szlachetnie i elegancko.

Najważniejsze kryje się jednak w jego wnętrzu. Do budowy SMSL IQ wykorzystano najwyższej jakości komponenty, ze wzmacniaczem ESS SABRE 9018 Q2C i czipem XMOS Xcore200 XU208 na czele. Konwerter wyposażony jest również w osobne układy zasilające dla lewego i prawego kanału. Może on współpracować ze słuchawkami z minijackiem 2,5 lub 3,5 mm.

Gdzie najlepiej sprawdzi się SMSL IQ? Przede wszystkim warto podłączyć go do laptopa lub smartfona: wzmacniacz jest w pełni kompatybilny z telefonami z iOS i większością nowych urządzeń z Androidem. Różnicę w brzmieniu słychać wyraźnie podczas odpalenia plików w bezstratnych formatach: brzmią one jeszcze czyściej i wyraźniej. Stratne formaty wciąż odrobinę „mulą”, ale również w nich słychać znaczącą poprawę.

Jeśli chcesz osobiście przekonać się, jaką różnicę robi podłączenie do systemu audio zewnętrznego wzmacniacza i konwertera DAC, SMSL IQ to dobry punkt wyjścia.

Cena 800 PLN