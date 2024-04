TEST: realme 12 Pro+

Segment smartfonów ze średniej półki świetnie rozpoczął ten rok. Nowe urządzenia prężą dzielnie muskuły, ale jak przystało na nie-flagowe rozwiązania, zawsze musi być jakieś „ale”.

realme 12 Pro+ wprowadza dość subtelne zmiany w designie w stosunku do ubiegłorocznego modelu. Wyspa aparatu jest nadal okrągła i bardziej przypomina luksusowy zegarek. Sam moduł aparatu dość mocno odstaje. Pozostała część tyłu obudowy pozostała bez zmian – wegańska skóra, bardzo miękka w dotyku, z paskiem przypominającym zamek błyskawiczny pośrodku. Wykończenie ułatwia chwyt, a zakrzywione krawędzie zapewniają wygodę. Doskonały poziom rzemiosła.

Telefon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – beżowym i niebieskim, wariancie 8 GB RAM + 256 GB pamięci na dane lub 12 GB + 512 GB. Na podstawie obserwowanych prędkości można wnioskować, że jest to UFS 3.x.

Na froncie dominuje zakrzywiony wyświetlacz o cienkich ramkach. Dodany certyfikat IP65 to miły bonus, którego nie miał zeszłoroczny realme 11 Pro+. Lepiej umiejscowiony mógłby być czytnik linii papilarnych. Jest szybki i responsywny, ale leży zbyt blisko dolnej krawędzi ekranu i trudno jest dosięgnąć go kciukiem przy standardowym chwycie.

realme 12 Pro+ dziedziczy ten sam, zakrzywiony panel OLED 120 Hz, o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080p. Wyświetlacz ma 10-bitową głębię kolorów, obsługę HDR10+ i przyciemnienie PWM 2 160 Hz dla użytkowników o wrażliwych oczach. Maksymalna jasność 497 nitów w trybie manualnym i 802 nitów w trybie automatycznym jest wystarczająco dobra, by zapewnić dobrą czytelność w słońcu.

Urządzenie, podobnie jak poprzednik, zasilane jest standardową baterią o pojemności 5 000 mAh, ale nowy Snapdragon 7s Gen 2 oferuje lepszą ogólną wydajność. realme 12 Pro+ ma marginalnie dłuższą żywotność baterii. Smartfon cofa się natomiast o krok, jeśli chodzi o prędkość ładowania. realme 11 Pro+ obsługuje ładowanie o mocy 100 W, podczas gdy nowszy model zadowala się 67 W.

Smartfon w dużej mierze skupia się na aparacie, będąc jedynym w tym przedziale cenowym z teleobiektywem 3x, nie mówiąc już o teleobiektywie peryskopowym. Jasne, czujnik nie jest duży, ale jest to ogromne ulepszenie w porównaniu z jakimkolwiek innym realme z przeszłości. Zmiana ta wymusiła na producencie kompromis i zamiast głównego aparatu 200 Mp 12 Pro+ zadowala się mniejszym czujnikiem 50 Mp. Aparat ultraszeroki i do selfie są takie same jak w zeszłym roku. Tym razem nie ma aparatu makro, ale nikomu nie powinno go brakować.

Zdjęcia przy świetle dziennym wykonane głównym aparatem są dość ostre i szczegółowe, z dużym kontrastem i konserwatywnymi kolorami. Teleobiektyw z 3-krotnym zoomem zachwyca jakością. Uzyskasz szorstki wygląd, ale jednocześnie będziesz cieszyć się ostrymi, wyraźnymi i szczegółowymi obrazami. Ultraszerokokątny aparat 8 Mp gwarantuje odwzorowanie nadal dość podobne do tego z głównego aparatu. Selfie w dużej mierze nie robią wrażenia – mają stonowane kolory, niezbyt ostre krawędzie, ale za to mają dużą ilość szczegółów.

12 Pro+ wyróżnia się z tłumu kompetentną konfiguracją aparatu, głównie dzięki 3-krotnemu teleobiektywowi peryskopowemu i żywotności baterii. Warto wziąć pod uwagę smukłą, wygodną konstrukcję z certyfikatem IP65. Dostępne są jaśniejsze wyświetlacze i mocniejsze chipsety, ale realme jest bardziej wszechstronnym towarzyszem fotografa.

Specyfikacja

CENA Od 1 999 PLN

Od 1 999 PLN PROCESOR Qualcomm Snapdragon 7s gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s gen 2 PRZEKĄTNA EKRANU 6,7”

6,7” ZAGĘSZCZENIE PIKSELI 394 ppi

394 ppi WYMIARY 161,47 x 74,02 x 8,75 mm

161,47 x 74,02 x 8,75 mm WAGA 196 g