TEST: TP-Link EAP650-Wall

Choć dostęp do internetu jest powszechny, to coraz częściej zdarzają się problemy ze stabilnością połączenia oraz jego prędkością, co odczuwają zwłaszcza właściciele domów wielokondygnacyjnych. Z problemem tym mierzą się także zarządcy hoteli, centrów konferencyjnych czy akademików. Rozwiązać ten dylemat mogą access pointy dostępne w ofercie TP-Link. Model EAP650-Wall trafił do naszej redakcji i sprawdzimy, jak poradzi sobie ze zbudowaniem centralnie zarządzanej sieci, z której może korzystać wielu użytkowników jednocześnie.

TP-Link EAP650-Wall pozwala zbudować 16 niezależnych sieci Wi-Fi z kilkoma sposobami autoryzacji np. przez SMS czy Facebooka, ale także jednorazowe hasła dostępu czy logowanie na stronie powitalnej urządzenia. Te kompaktowe urządzenia są zasilane tym samym kablem, którym przesyłamy dane, więc już w pierwszym kroku nie będzie problemów z ich instalacją w wielu pomieszczeniach. Zarządzanie jest również proste – wystarczy zainstalować w komputerze lub telefonie oprogramowanie Omada Controller, aby w pełni nadzorować zbudowaną sieć.

Jeśli zaś chodzi o samą jakość połączenia Wi-Fi, do dyspozycji mamy standard 6. generacji. EAP650-Wall zapewnia prędkości do 2 976 Mb/s w dwóch pasmach transmisji – do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2 402 Mb/s w paśmie 5 Ghz. Jak przystało na urządzenie, z którego korzystać będzie wielu użytkowników, otrzymujemy wsparcie MU-MIMO. Z kolei technologia OFDMA dba o stabilną przepustowość podczas dużego obciążenia sieci. Dzięki niej access pointy TP-Link mogą osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość niż te, które pracują w standardzie Wi-Fi 5. Przydatnym rozwiązaniem jest Band Streering, który umożliwia automatyczne przełączanie się użytkowników na mniej „zatłoczony” zakres sieci, aby pracować płynniej i szybciej. Airtime Fairness przydziela z kolei priorytet bardziej aktywnym użytkownikom, którzy potrzebują przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. Dzięki temu starsze urządzenia połączone z punktem dostępowym nie powodują zmniejszenia prędkości sieci. Technologia Load Balance natomiast równoważy obciążenie pasm.

Firma TP-Link dostarcza produkty sieciowe, które pokazują, że wystarczy niewielki budżet, aby zbudować solidny i stabilny punkt dostępowy. Dzięki EAP560-Wall mamy możliwość stworzenia aż 16 indywidualnych sieci i jest to dobre rozwiązanie dla właścicieli domów, apartamentów i niewielkich hoteli. W przypadku zarządzania większymi obiektami konieczne będzie zbudowanie sieci access pointów lub skorzystanie z rozwiązań o większej przepustowości.

Specyfikacja