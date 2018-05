YouTube testuje tryb incognito na Androidzie

Tryb Incognito ma wiele zastosowań, także tych nieoczywistych – można skorzystać z niego na przykład do sprawdzania cen hoteli lub biletów lotniczych. Jego popularność w przeglądarce Google Chrome skłoniło Alphabet – spółkę-matkę YouTube i Google – do wprowadzenia tego rozwiązania także w androidowej wersji aplikacji YouTube.

YouTube incognito działa na tej samej zasadzie, co przeglądarkowy: ukrywa zapisaną na urządzeniu aktywność na portalu oraz nasze subskrypcje, otwierając zupełnie czystą sesję przeglądania, której historia zostanie usunięte po jej zakończeniu. Osoby korzystające z desktopowej wersji YouTube mogą oczywiście korzystać z niej z poziomu przeglądarki, ale dedykowana aplikacja nie dawała do tej pory tej możliwości. Funkcja jest póki co dostępna dla losowych użytkowników wersji apki przeznaczonej na Androida. Aby przekonać się, czy możecie wypróbować nowinkę od YouTube, wystarczy kliknąć w ikonę użytkownika i otworzyć zakładkę ustawień. Opcja „Przejdź w tryb incognito” powinna być widoczna w głównym menu.

Samo YouTube nie odniosło się oficjalnie do informacji – tryb incognito został odkryty przez internautów. Nie wiadomo zatem, kiedy trafi on do wszystkich użytkowników i czy w ogóle zostanie wdrożony na większą skalę. Przyznajcie, byłby to dość miły dodatek do apki: dzięki niemu łatwo będzie ukryć zamiłowanie do tej jednej kiczowatej piosenki, do której co pewien czas wracamy na YouTube, mimo tego, że tak naprawdę wcale jej nie lubimy.