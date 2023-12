TEST: Yamaha True X SR-X50A

Yamaha, marka, która zapoczątkowała projekt soundbara, powraca do gry z zestawem wyposażonym w Dolby Atmos i uwzględniającym modułowy system – oto True X. Pakiet składa się z listwy dźwiękowej z obsługą Dolby Atmos, bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników zasilanych wewnętrznymi akumulatorami. Czy warto więc było czekać na powrót Yamahy?

Priorytetem SR-X50A od początku było zapewnienie najlepszego możliwego dźwięku w filmach, który byłby konkurencyjny wobec innych modeli z tego segmentu cenowego.

Chodzi tutaj przede wszystkim nie o moc, a wychwytywanie wszelkich niuansów. I faktycznie, bez względu na to, czy scena jest czystą rozmową, czy też jest to wymiana zdań w środku kolosalnej strzelaniny mowa jest szczegółowa i wyraźna. A to oczywiście tylko jeden element układanki.

Pełnowymiarowe przetworniki o wymiarach 46 x 66 mm zapewniają również imponującą szerokość dźwięku. Yamaha może rozprzestrzeniać go daleko poza swoje fizyczne ograniczenia, utrzymując jednocześnie jego porządek i przekonującą lokalizację. W górnej części zakresu częstotliwości jest wystarczająco dużo bicia i blasku, abyś zapomniał, że nie ma dedykowanych głośników wysokotonowych. Przejście do subwoofera odbywa się płynnie, a on sam radzi sobie z uderzeniami o niskiej częstotliwości.

Przełączenie na muzykę jeszcze bardziej podkreśla możliwości subwoofera pod względem tonu i dynamiki, ale w kwestii tonów wysokich udowadnia, że jest to sprzęt przeznaczony dla kinomanów a nie audiofilów.

Yamaha jest co najmniej przekonująca, jeśli chodzi dźwięk Dolby Atmos, choć osoby szczególnie zakochane w tej technologii z pewnością będą oczekiwały trochę więcej od jego wysokości.

SR-X50A został zbudowany i wykończony zgodnie ze standardami, jakich można oczekiwać od firmy tak pragmatycznej i zrównoważonej jak Yamaha. Tkanina akustyczna, która pokrywa większość listwy dźwiękowej i przetwornika subwoofera, wygląda i sprawia bardzo dobre wrażenie, a także jest bezbłędnie nałożona.

Dzięki wbudowanemu złączu HDMI, kompatybilnemu z funkcją CEC oraz ulepszonemu zwrotnemu kanałowi audio eARC soundbar można podłączyć do telewizora za pomocą jednego kabla. Sterowanie – do pewnego stopnia – jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Yamaha Sound Bar Controller. Prawdę mówiąc, nie jest to najbardziej rozbudowana aplikacja, ale ma to, co esencjonalnie jest potrzebne do przyjemnego odbioru treści.

Jeśli szukasz szerokiego, energetycznego i efektownego dźwięku filmowego, SR-X50A to system, który można polecić – a jego standard budowy i wykończenia, w połączeniu z dyskretnym wyglądem, również zdobędzie wielu wielbicieli.

Specyfikacja

CENA 4 049 PLN

4 049 PLN MOC 30 W/kanał, wbudowany subwoofer 30 W x2, subwoofer zewnętrzny SW-X100A 100 W

30 W/kanał, wbudowany subwoofer 30 W x2, subwoofer zewnętrzny SW-X100A 100 W WEJŚCIA cyfrowe optyczne, HDMI

cyfrowe optyczne, HDMI WYJŚCIA HDMI

HDMI BEZPRZEWODOWE STRUMIENIOWANIE Bluetooth

Bluetooth WYMIARY soundbar: 1015 x 63 x 112 mm; subwoofer 187 x 407 x 409 mm