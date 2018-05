Maj 2018, 5/2018

W numerze majowym przeszliśmy samych siebie w kwestii mnogości testów. By wymienić tylko te najważniejsze: przygotowaliśmy obszerne porównanie soundbarów obsługujących arcypopularny ostatnio Dolby Atmos, wybraliśmy najlepszą kamerkę sportową, nagrywającą w jakości 4K, do tysiąca złotych, dokonaliśmy autopsji Samsunga Galaxy S9+, skonfrontowaliśmy ze sobą budżetowe słuchawki bluetoothowe i sprawdziliśmy skuteczność najczęściej kupowanych czujników jakości powietrza.

Ufff! A to naprawdę dopiero początek. Samsung zaprezentował bowiem swoją nową linię telewizorów na kolejny sezon, a skoro tak, to my przyjrzeliśmy się również filmowej ofercie serwisów VOD. Przy okazji okresu komunijnego, jeśli pozazdrościcie młodym, którzy będą chodzili w ofiarowanych zegarkach (tak, wiem, że to już od dekad niemodny prezent), przygotowaliśmy dla was zestawienie ekskluzywnych czasomierzy, które stylem i funkcjonalnością podbiją wasze serca!

Przejrzyj ostatni numer tutaj.