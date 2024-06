TEST: Samsung HW-Q990D

Samsung HW-Q990D to najnowszy, flagowy soundbar tej marki, w którym zastosowano tę samą, wiodącą w swojej klasie konfigurację 11.1.4-kanałową, co w zeszłym roku w modelu HW-Q990C. Podobnie jak poprzednie generacje, jest dobrze wykonany, pełen funkcji i może zagwarantować w pełni wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X. Jest to system przeznaczony przede wszystkim dla fanów filmu, którzy chcą prawdziwego zanurzenia się w dźwięku.

Samsung HW-Q990D kosztuje nieco więcej niż zeszłoroczny topowy model – 5 299 PLN, ale to nadal dobra wartość, biorąc pod uwagę, że zapewnia prawdziwe wrażenie trójwymiarowej immersji, a firma Samsung uwzględniła uwagi dotyczące poprzednich generacji. Jest prawie tak samo dobry jak osobny system dźwiękowy kina domowego, ale tańszy i znacznie łatwiejszy w konfiguracji.

Nie zmienił się design, z zakrzywionymi narożnikami i solidną metalową kratką. Wyświetlacz znajduje się z przodu po prawej stronie, ale nie jest on zbyt przydatny i trudny do odczytania za siatkową osłoną, natomiast podstawowe elementy sterujące można znaleźć na środku górnej części obudowy.

Minimalistyczna konstrukcja jest wykończona w kolorze czarnym, jakość wykonania jest doskonała, a wymiary sprawiają, że najlepiej nadaje się do większych ekranów o przekątnej od 65 cali. Dostępny jest wybór montażu na stojaku lub ścianie, przy czym Samsung oferuje dedykowane uchwyty do tego ostatniego.

Subwoofer i głośniki surround są wykończone tak, aby pasowały do listwy dźwiękowej, a z tyłu zastosowano tę samą metalową kratkę, aby stworzyć bardziej spójną estetykę. Wszystkie głośniki łączą się bezprzewodowo, ale należy je podłączyć do gniazdka elektrycznego.

Subwoofer generuje mocny bas dzięki 8-calowemu przetwornikowi. System charakteryzuje się doskonałą równowagą tonalną. HW-Q990D obsługuje technologię Wireless Atmos, przesyłając sygnał do kompatybilnych telewizorów Samsung przez Wi-Fi przy użyciu Dolby Digital Plus.

Dźwięk Dopasowany Do Przestrzeni automatycznie zoptymalizuje brzmienie w pomieszczeniu, aby skorygować dialogi, efekty przestrzenne i bas. Z kolei Funkcja Adaptacji Dźwięku wykorzystuje przetwarzanie wzmocnione sztuczną inteligencją, aby dodatkowo uwydatnić treść. Jest to szczególnie przydatna opcja do zapewniania wyraźniejszego dźwięku przy niższych poziomach głośności.

Dostępny jest także tryb nocny, jeśli chcesz spłaszczyć zakres dynamiki, aby nie przeszkadzać innym domownikom, oraz tryb wzmocnienia głosu, który pozwala uwydatnić trudne do usłyszenia dźwięki czy dialogi.

Jeśli posiadasz jeden z telewizorów Samsung zgodnych z Q-Symphony, HW-Q990D może się z nim zsynchronizować, tworząc jeszcze mocniejszą scenę dźwiękową z przodu, wykorzystując wszystkie głośniki telewizora i te w listwie dźwiękowej. Dodatkowo moc obliczeniowa chipsetu telewizora ze wzmocnioną sztuczną inteligencją poprawią odbiór dźwięków dobiegających z ekranu.

HW-Q990D oferuje także funkcję gamingową, która optymalizuje ustawienia dźwięku w oparciu o konkretny gatunek wybrany w Panelu Gracza.

Soundbar oferuje większy wybór złączy dzięki dwóm wejściom HDMI 2.1 i wyjściu obsługującemu eARC. Wszystkie odtwarzają każdą wersję HDR (w tym Dolby Vision i HDR10+), a także obsługują ALLM, 4K/120 Hz i VRR. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, dostępne są Bluetooth, Wi-Fi i AirPlay 2.

Pilot pozostaje prosty i intuicyjny w obsłudze, a aplikacja SmartThings jest równie dobrze zaprojektowana, co ułatwia konfigurację. Inne opcje sterowania obejmują przyciski na listwie dźwiękowej i oczywiście pilota telewizora za pomocą HDMI-CEC.

Samsung HW-Q990D jest łatwiejszy w konfiguracji i wymaga znacznie mniej miejsca w porównaniu do bardziej tradycyjnego podejścia do wciągającego dźwięku przestrzennego, ale jest to także jeden z niewielu soundbarów, który może konkurować z zestawem amplitunera i głośników pod względem ogólnej wydajności.

Instalacja nadal trwa nieco dłużej w porównaniu z pojedynczymi listwami dźwiękowymi, ale ten dodatkowy czas procentuje w zakresie dźwięku. Po zainstalowaniu jednostki głównej, subwoofera i głośników tylnych otrzymasz system, do którego żadna samodzielna belka nie będzie miała podejścia.

Jeśli chodzi o wydajność HW-Q990D, jest ona imponująca. Dźwięk wydaje się mocniejszy i bardziej precyzyjny niż w poprzednich modelach, a większe przetworniki zapewniają wystarczającą przejrzystość i szczegółowość. Dzięki temu wyjątkowo dobrze radzi sobie z muzyką, a szerokość obudowy pozwala na przyzwoitą separację stereo.

Niezależnie od tego, czy utwory są w formacie dwukanałowym, 5.1-kanałowym, czy nawet Dolby Atmos, HW-Q990D odtwarza dźwięk z subtelnością i wiernością. Jednocześnie duży subwoofer zapewnia solidną podstawę basu, który sprawia wrażenie dobrze zintegrowanego i kontrolowanego, nigdy nie przytłaczając reszty systemu.

W przypadku miksów wielokanałowych głośniki rozprowadzają dźwięk w przedniej części pomieszczenia, podczas gdy kanał centralny zapewnia klarowność dialogów i skupienie ich na ekranie. Tylne głośniki zapewniają, że efekty przestrzenne rzeczywiście dochodzą z tyłu.

Podczas oglądania filmów zdolność systemu do wytwarzania instynktownej półkuli dźwięku dodaje sekwencjom akcji dodatkowego efektu, gdy eksplozje wstrząsają podłogą, a pociski przelatują nad głowami. Jednak wśród chaosu HW-Q990D zapewnia także dopracowane szczegóły z niezwykłą precyzją.

Wydajność w programach telewizyjnych jest doskonała dzięki wyraźnym dialogom, rozbudowanym partyturom muzycznym i dobrze renderowanym efektom przestrzennym. Zdolność HW-Q990D do precyzyjnego umieszczania dźwięków w trójwymiarowej przestrzeni sprawia, że idealnie nadaje się również do gier, skutecznie zanurzając gracza w innym świecie.

Jeśli szukasz alternatywy, oczywistym wyborem będzie zeszłoroczny Samsung HW-Q990C. Ten wcześniejszy model jest nadal dostępny i bardzo podobny do HW-Q990D, poza brakiem HDMI 2.1, co oznacza, że możesz cieszyć się podobnie niesamowitym, wciągającym dźwiękiem przestrzennym, ale za około tysiąc złotych mniej.

Specyfikacja

CENA 5 299 PLN

5 299 PLN LICZBA KANAŁÓW 11.1.4

11.1.4 WYMIARY SOUNDBARA 1232 x 69,5 x 138 mm

1232 x 69,5 x 138 mm WYMIARY GŁOŚNIKA TYLNEGO 129,5 x 201,3 x 140,4 mm

129,5 x 201,3 x 140,4 mm WYMIARY SUBWOOFERA 220 x 413 x 410 mm

220 x 413 x 410 mm WAGA SOUNDBARA 7,7 kg