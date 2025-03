Nuki wprowadza nowe inteligentne zamki – teraz bez wymiany wkładki

Pionier inteligentnych zamków, firma Nuki, świętuje swoje 10-lecie, wprowadzając na rynek dwa nowe modele. To kolejny krok w kierunku upowszechnienia dostępu do nowoczesnych systemów otwierania drzwi bez klucza.

Po listopadowej premierze Smart Lock Ultra, najszybszego i najmniejszego zamka w historii firmy, Nuki poszerza ofertę o piątą generację Smart Lock Pro. Nowy model oferuje innowacyjne technologie znane z Ultra, ale bez konieczności wymiany wkładki, co sprawia, że jest jeszcze bardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

„Zainteresowanie Smart Lock Ultra przerosło nasze oczekiwania i było największym sukcesem w historii firmy. Cieszymy się, że udało nam się szybko wdrożyć te innowacje do modelu w pełni kompatybilnego z istniejącymi zamkami” – mówi Martin Pansy, współzałożyciel i CEO Nuki.

Różnica między modelami Ultra i Pro? Zamek Smart Lock Pro jest jedynie o 12 mm dłuższy, aby pomieścić różne typy kluczy. „To mniej niż średnica monety jednoeurocentowej, a dzięki temu udało się stworzyć w pełni kompatybilne rozwiązanie” – podkreśla Jürgen Pansy, współzałożyciel i dyrektor ds. innowacji Nuki.

Oba modele – Pro i Ultra – posiadają nowy, bezszczotkowy silnik, który zapewnia trzy razy większą prędkość działania przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru urządzenia o dwie trzecie. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech trybów pracy:

Insane – otwieranie i zamykanie w mniej niż 1,5 sekundy,

Standard – 2-sekundowy czas reakcji,

Gentle – cichsza praca przy delikatniejszym zamykaniu.

Oba zamki wyglądają identycznie – mają charakterystyczny pierścień LED oraz obudowę ze stali nierdzewnej. Zasilane są akumulatorem litowym, który działa przez kilka miesięcy na jednym ładowaniu. Nowy magnetyczny port i 2-metrowy kabel pozwalają na wygodne ładowanie bez zdejmowania zamka z drzwi.

Nuki zaprezentowało również trzeci nowy model – Smart Lock Go, który oferuje sprawdzone funkcje poprzednich generacji i nowoczesne technologie, ale w niższej cenie. W przeciwieństwie do Pro i Ultra, jego obudowa nie jest wykonana ze stali nierdzewnej, ale nadal obsługuje Wi-Fi, Bluetooth oraz Matter over Thread. „Po raz pierwszy klienci mogą kupić inteligentny zamek z obsługą Matter za mniej niż 150 EUR” – zaznacza Martin Pansy.

Smart Lock Go, podobnie jak droższe modele, umożliwia migrację danych i konfiguracji bezpośrednio z aplikacji. Pełen dostęp zdalny można odblokować jednorazowym zakupem za 49 EUR, a standardowe baterie można wymienić na akumulator Nuki Power Pack (również za 49 EUR).

Trzy nowe modele zamykają linię produktową Nuki na 2025 rok:

Smart Lock Go (149 EUR) – dla użytkowników poszukujących przystępnej cenowo opcji,

– dla użytkowników poszukujących przystępnej cenowo opcji, Smart Lock Pro (269 EUR) – dla wymagających klientów ceniących jakość i design,

– dla wymagających klientów ceniących jakość i design, Smart Lock Ultra (349 EUR, w zestawie z uniwersalną wkładką) – dla osób, które muszą wymienić wkładkę zamka.

„Naszym celem zawsze było upowszechnienie inteligentnych zamków. Nowa linia produktowa pozwala nam jeszcze lepiej dopasować się do różnych potrzeb klientów” – podsumowuje Martin Pansy.

W ramach obchodów 10-lecia firma zapowiada kolejną premierę w 2025 roku – akcesorium Aliro z obsługą NFC, które pozwoli na otwieranie zamków poprzez zbliżenie telefonu lub innego urządzenia. „Planujemy wprowadzenie rozwiązania kompatybilnego ze wszystkimi zamkami obsługującymi Matter, gdy tylko standard Aliro będzie dostępny” – mówi Jürgen Pansy.

Obecnie z rozwiązań Nuki korzysta ponad 600 000 użytkowników w Europie, a firma nieustannie dąży do tego, by klucze fizyczne stały się przeszłością. Nowe modele zamków można już zamawiać w sklepie internetowym Nuki.