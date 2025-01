Kojimie spodobało się Flow

Flow to film animowany, ale momentami przypomina grę komputerową. Wiele osób porównuje Flow do popularnego Stray, gdzie gracz wciela się w kota w postapokaliptycznym świecie. Rzeczywiście podobieństwo narracji jest duże, a oglądając Flow ma się często poczucie sterowania kotkiem, ale nie tylko!

Gdyby Flow było grą, mielibyście możliwość wcielenia się także w psotnego lemura, pływającą kapibarę, dzikiego majestatycznego ptaka latającego nad zalanym wodą światem i psa labradora, któremu w głowie głównie zabawa, nawet w obliczu wodnej katastrofy.



Flow znalazło się także w TOP 3 najlepszych animacji roku według Hideo Kojimy!

Gdyby zaadaptować Flow do oficjalnego opisu Stray, mógłby wyglądać on mniej więcej tak:

Flow to film, ale momentami to trzecioosobowa kocia gra przygodowa, której akcja rozgrywa się wśród szczegółowo dopracowanych, zalanych wielką falą krajobrazów popadającego w ruinę świata pozbawionego ludzi. Na graczy czeka też ponure otoczenie wzburzonego oceanu. Spójrz na ten świat oczami bezpańskiego kota i wchodź w interakcje z otoczeniem na wiele ciekawych sposobów. W kinach od 24 stycznia!