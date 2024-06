TEST: Anker Prime Power Bank

Powerbanki są dostępne od dekady i okazały się najbardziej wygodnym sposobem na ładowanie urządzeń w podróży. Z czasem ewoluowały, zwiększając swoją pojemność, stając się bardziej kompaktowe i oferując mocniejsze porty z szybszymi prędkościami ładowania.

Niektóre powerbanki mają cyfrowy wyświetlacz, odliczający procent pozostałego poziomu naładowania baterii. Anker poszedł o krok dalej i dodał ekran do swojej najnowszej serii Prime, który dostarcza znacznie więcej informacji.

Powerbank Anker Prime jest dostępny w trzech wariantach. Na moje biurko trafił model o pojemności 20 000 mAh i łącznej mocy wyjściowej 200 W. Jest również większa wersja 27 650 mAh z całkowitą mocą wyjściową 250 W i mniejsza, o pojemności 12 000 mAh z łączną mocą wyjściową 130 W.

Powerbank ma w sumie trzy porty. W omawianym wariancie jednoczesne korzystanie ze wszystkich portów daje 100 W (USB-C 1) + 60 W (USB-C 2) + 40 W (USB-A).

Według Ankera, 100 W naładuje 16-calowego MacBooka Pro do 50% w 40 minut, a powerbank łącznie może naładować flagowego smartfona 3-4 razy lub MacBooka Air jednym, pełnym ładowaniem. Powerbank można również ładować mocą 100 W, co pozwala na naładowanie baterii od zera do pełna w 1 godzinę i 15 minut.

Główną cechą, która wyróżnia ten model od innych, jest jego ekran. Powerbank może wyświetlać w kolorze aktualny procent naładowania baterii, jak długo bateria będzie się rozładowywać przy obecnym wyjściu, jak długo będzie się ładować i co dokładnie każdy port wysyła w danym momencie. Ekran może również wyświetlać aktualną temperaturę baterii, aby monitorować jej ciepło, a także cykle ładowania powerbanku i jego stan, dzięki czemu możesz mieć oko na to, czy wymaga wymiany.

Ekran jest obsługiwany przyciskiem z boku – jedno naciśnięcie włącza ekran, a następnie pojedyncze kliknięcie umożliwia przejście przez cztery ekrany menu i przewijanie informacji o baterii. Można również zmienić ustawienia jasności i czasu wygaszenia, przytrzymując przycisk.

Tak naprawdę nie jest to potrzebne, ale jest to najłatwiejszy sposób, jaki kiedykolwiek widziałem, aby dowiedzieć się, ile baterii pozostało lub ile czasu zajmie naładowanie. To, a także pouczające informacje o tym, jak szybko ładują się urządzenia, sprawiło, że mogłem lepiej zaplanować, kiedy muszę ładować i jak długo. Wyświetlane dane wyjściowe również otwierają oczy na to, ile z urządzeń faktycznie ładuje się naprawdę wolno.

Zestaw jest wyposażony w 60-cm, bazowy, plastikowy kabel USB-C o mocy 140 W, a także w miękkie etui z wystarczającą ilością miejsca na kabel i powerbank.

Anker Prime Power Bank 20 000 mAh jest dość ciężki, przy wadze 544 g poczujesz jego ciężar w torbie. Jednak projekt jest ładny, sprawia wrażenie wysokiej jakości i jest bardzo solidny. Szklany front, chociaż jest magnesem dla odcisków palców, prezentuje się znakomicie, rodząc zarazem obawy o trwałość w przypadku upadku.

Powerbank może się wyłączyć przy długim czasie używania i po przekraczaniu temperatury powyżej 60º C. W moim przypadku nastąpiło to po 40 minutach stałego poboru mocy 100 W.

W sprzedaży oddzielnie dostępna jest także baza, w której znajdują się porty mogące działać jako rodzaj huba, która pozwala na bezprzewodowe ładowanie powerbanka. Świetny dodatek, ale windujący już i tak wysoką cenę urządzenia.

Anker Prime to pomysłowy produkt w kategorii, w której zazwyczaj wieje nudą. Nie jest dla wszystkich, ale jego specyfika sprawi, że na pewno znajdzie swoich fanów.

Specyfikacja

CENA 625 PLN (wariant 20 000 mAh)

625 PLN (wariant 20 000 mAh) LICZBA WYJŚĆ 3

3 DODATKOWE TECHNOLOGIE PowerIQ, Power Delivery