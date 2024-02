TEST: Sage the Smart Oven Pizzaiolo

Nie da się zrobić w domu pizzy neapolitańskiej jakości restauracyjnej. Żadna próba nie wytrzyma bowiem porównania z ciastem robionym w prawdziwym piecu opalanym drewnem. Umiejętności i technika nie mają prawie nic wspólnego z tym problemem. Ten leży w piekarniku.

Charakterystyczne cechy pizzy neapolitańskiej – puszyste brzegi z lamparcimi cętkami, które wciąż ma delikatne i miękkie wnętrze oraz zwęglony spód – można osiągnąć jedynie w temperaturze co najmniej 370 °C. Większość konwencjonalnych piekarników domowych może osiągnąć maksymalną temperaturę zaledwie 290 °C (średnio 180-250 stopni). Pieczenie pizzy w niższych temperaturach oznacza dłuższy czas przygotowania i mniejsze zwęglenie. Zaburza to także konsystencję ciasta. Dłuższy czas pieczenia oznacza, że z ciasta zostaje wyciągnięta większa ilość wilgoci. To nie jest coś, czego chcesz w przypadku pizzy neapolitańskiej.

Alternatywami są specjalne piekarniki do pizzy, a na mój kuchenny blat trafił w końcu ten, który miał zmieść całą konkurencję – Sage the Smart Oven Pizzaiolo.

Ten elektryczny piekarnik do pizzy, który może osiągnąć temperaturę 400 °C jest mniej więcej wielkości dużej kuchenki mikrofalowej.

Pierwszą rzeczą, która zrobiła na mnie wrażenie w produkcie Sage, była łatwość obsługi i szybkość nagrzewania. Do uruchomienia próbnego użyłem jednego z gotowych programów, który reguluje zarówno temperaturę piekarnika, jak i czas pieczenia pizzy po jej umieszczeniu w środku.

Oprócz wybranego przeze mnie ustawienia jak w piecu opalanym drewnem w stylu neapolitańskim, dostępne są programy do pieczenia pizzy nowojorskiej z wyższym ciastem, dla cienkiej i chrupiącej pizzy, a nawet mrożonej. Z kolei tryb ręczny pozwala na indywidualną kontrolę temperatury na dole i górze piekarnika.

Pizzaiolo podłącza się do zwykłego gniazdka i pobiera moc 2 250 W, aby nagrzać trzy cewki grzejne – jedną pod płytą ceramiczną i dwie koncentryczne nad płytą. Te elementy w połączeniu z dobrze zaprojektowaną izolacją piekarnika mogą rozgrzać go do temperatury pieczenia w zaledwie 15 minut. To szalenie szybko i dla niektórych ten wynik będzie nawet trzykrotnie szybszy niż w przypadku innych metod.

Warto też wspomnieć, że przy organizowaniu festiwalu pizzy, piekarnik Sage odzyskuje docelową temperaturę w czasie potrzebnym do nałożenia kolejnego placka, podczas gdy zwykły domowy piekarnik potrzebuje co najmniej kilku minut na ten proces.

Ostatecznie możesz być pewien, że w piecyku Sage z całą pewnością powstanie najlepsza pizza neapolitańska, jaką kiedykolwiek robiłeś w domowej kuchni. Możesz liczyć na odpowiednie zwęglenie spodu i na zwiewną puszystość góry. W przypadku tradycyjnego piekarnika odpowiednie przygotowanie spodu oznacza także zamienienie brzegów w chrupiące, rozgotowanie części dodatków, nieomal przypalenie innych i doprowadzenie do wyschnięcia sosu.

Czy są więc jakieś wady tego cudownego gadżetu? Oczywiście! Po pierwsze: cena. Maszyna kosztuje niebagatelne 3 299 PLN. Pizzy nie przygotowuje się raczej codziennie, więc umotywowanie takiego wydatku może nie być łatwe. Chociaż Sage podkreśla, że Pizzaiolo można używać do gotowania innych rzeczy niż pizza, w zasadzie kupujesz drogi jednozadaniowiec. Po drugie, urządzenie zajmuje dużo miejsca. Z jednej strony jest tylko trochę większe od dużej kuchenki mikrofalowej; z drugiej, aby móc z niego korzystać, należy ustawić je na blacie. To pochłania dużo przestrzeni kuchennej, która dla większości z nas jest na wagę złota. I po trzecie: należy pamiętać o kompromisach związanych z tym, że nie jest to piec opalany drewnem. Pomimo zaawansowanej technologii elementów grzejnych i tego, że piekarnik Sage równomiernie się nagrzewa, istnieją wciąż bardziej gorące punkty. Należy też pamiętać, że pomiędzy płytą piekarnika a górnymi elementami grzejnymi jest niewielki prześwit, przez co duże pęcherzyki powietrza mogą łatwo dostać się zbyt blisko elementów grzejnych i zwęglić się, zanim pizza będzie gotowa. Zdecydowanie trzeba o tym pamiętać podczas rozciągania ciasta, które również nie może mieć średnicy większej niż 30 cm.

Z drugiej strony nie ma wątpliwości, że Sage Pizzaiolo to rewelacyjne urządzenie dla osób lubiących proste i skuteczne rozwiązania. Chcąc mieć piec opalany drewnem, trzeba poświęcić mnóstwo pracy: kupić i przechowywać drewno, rozpalić ogień, rozgrzać piec i utrzymać jego temperaturę. To świetna zabawa, ale też cały projekt w porównaniu ze sprzętem, który wystarczy podłączyć do prądu i włożyć do niego odpowiednio przygotowaną pizzę.

Finalnie Sage Pizzaiolo to faktycznie bardzo intuicyjne w obsłudze urządzenie, które w domowych warunkach przygotowuje spektakularną pizzę neapolitańską. Jeśli jego cena cię nie przeraża i znajdziesz dla niego miejsce w kuchni, wejdziesz na nowy poziom wypiekania pizzy.

Specyfikacja

CENA 3 299 PLN,

3 299 PLN, MAKSYMALNY ROZMIAR PIZZY 30 cm

30 cm ZUŻYCIE ENERGII 2 250 W

2 250 W WYMIARY 47,2 x 46,5 x 27,3 cm

47,2 x 46,5 x 27,3 cm WAGA 22 kg