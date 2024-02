Samsung rozszerza ofertę telewizorów Micro LED do pięciu modeli

Telewizory Micro LED to bez wątpienia najnowocześniejsze luksusowe ekrany dostępne na polskim rynku. Oferują niezwykle spektakularne wrażenia wizualne – imponującą głębię, żywe barwy oraz niezwykłą wyrazistość i kontrast. Można je już zamawiać w pięciu rozmiarach – od 76 przez 89 aż do 101, 110 i 114 cali za pośrednictwem sklepu Audio Color.

Minął już ponad rok od sprzedaży pierwszego telewizora Micro LED w Polsce. Luksusowy model o przekątnej ekranu 110” oferowany w cenie 675 000 PLN wtedy po raz pierwszy został zainstalowany w polskim domu. To bezprecedensowe wydarzenie potwierdziło, że także w naszym krają znajdują się osoby o wysokich wymaganiach, chcące cieszyć się niezwykłymi wrażeniami i jakością obrazu, które jest w stanie zapewnić tylko ta najbardziej zaawansowana technologia.

Samsung rozszerza ofertę telewizorów Micro LED o kolejne przekątne ekranu – są już dostępne aż w pięciu rozmiarach: 76, 89, 101, 110 i 114 cali. Pojawią się w ofercie „na zamówienie / made-to-order” sklepu Audio Color, który jest ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Można je kupić w zależności od rozmiaru w przedziale cenowym od 399 999 do 675 000 PLN. Poszerzenie portfolio Micro LED świadczy o rosnącym zainteresowaniu telewizorami superpremium. Te luksusowe modele odpowiadają na potrzeby klientów poszukujących dużych ekranów, niezrównanej jakości obrazu i najnowocześniejszej technologii.

Niezwykła jakość obrazu telewizorów Micro LED

Czym właściwie jest technologia Micro LED? Jak sama nazwa wskazuje, w wyświetlaczach tych stosowane są samoemisyjne diody LED o wielkości zaledwie 100 ㎛, czyli cieńsze od ludzkiego włosa. Jeden piksel RGB składa się z trzech osobnych diod: czerwonej, niebieskiej i zielonej, co pozwala na osiągnięcie w pełni nasyconych i bardzo naturalnych barw. Przykładowo 110 calowy ekran Samsung Micro LED tworzy 25 milionów diod, z których każda indywidualnie generuje światło i kolor, co z kolei przekłada się na niezwykle wciągające wrażenia wizualne – imponującą głębię, żywe barwy oraz podwyższoną wyrazistość i kontrast. Sterowanie jasnością obejmuje ponad milion poziomów, co przekłada się na niezwykle realistyczne wrażenia. Niezwykłej jakości obrazu towarzyszy Design Monolitu, który oznacza, że ramki są niewidoczne, a obraz wydaje się być zawieszony w powietrzu.

Co więcej, nieorganiczne samoemisyjne diody Micro LED typu RGB są wolne od efektu wypalenia oraz zapewniają wyjątkową jasność i jakość obrazu przez prawie 100 000 godzin czyli blisko 70 lat typowego wykorzystania w środowisku domowym (ok. 4h dziennie).

Telewizory Micro LED, podobnie jak inne modele firmy Samsung, bazują na bezpiecznym systemie operacyjnym Tizen zabezpieczonym rozwiązaniem Samsung Knox. Platforma Samsung Knox, spełnia rygorystyczne wymagania stawiane przez rządy oraz organizacje na całym świecie i zapewnia bezpieczeństwo rodziny urządzeń mobilnych Samsung Galaxy. Samsung nieustannie powiększa listę certyfikatów przyznawanych platformie Knox przez najbardziej prestiżowe instytucje.

Telewizory MICRO LED można zamawiać za pośrednictwem sklepu Audio Color.