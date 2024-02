Firma Creative przedstawiła najnowsze zestawy głośnikowe z serii PEBBLE, Creative Pebble X i Creative Pebble X Plus. Nowa linia może pochwalić się mocą 30 W w RMS i mocą szczytową do 60 W. Oprócz możliwości dźwiękowych, producent zaimpletował konfigurowalne oświetlenie RGB, dzięki, któremu użytkownicy mogą stworzyć pokaz świetlny połączony z dźwiękiem wydobywającym się z głośników Pebble X i Pebble X Plus. Zestawy głośnikowe skierowane są dla osób lubiących estetykę połączoną z wysoką jakością dźwięku.

Pebble X to głośniki w systemie 2.0 posiadające wbudowane pełnozakresowe przetworniki 2,75” i pasywne membrany odpowiedzialne za wzbogacenie niskich tonów. Zestaw Creative Pebble X Plus wyposażone są dodatkowo w elegancki subwoofer z 3,5” przetwornikiem niskotonowym i dwoma pasywnymi membranami. Głośnik niskotonowy został tak zaprojektowany, aby był na tyle kompaktowy, żeby można go było zmieścić na każdym biurku. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak Dialog+ i BassFlex, głośniki mogą zapewnić mocny bas i krystalicznie czyste dialogi bez utraty głośności. Obydwa modele charakteryzują się kultową konstrukcją gdzie przetworniki pełnozakresowe w satelitach są pochylone względem odsłuchującego o 45° tak jak we wszystkich obecnych i poprzednich wersjach głośników z serii PEBBLE. W Creative Pebble X i Pebble X Plus zastosowano przetworniki, które zostały specjalnie dostrojone, by zachować wysoką jakość dźwięku. Zestawy głośnikowe z serii X dostają technologię przetwarzania dźwięku „Clear Dialog”, która ma za zadanie zapewnić czysty wyraźny dźwięk w trakcie oglądania filmów, słuchania muzyki lub korzystania z komunikatorów głosowych.

Za łączność i bezprzewodowe przesyłanie dźwięku odpowiada technologia Bluetooth 5.3. Oprócz trybu bezprzewodowego w zestawach głośnikowych Pebble X znajdziemy uniwersalny port AUX 3,5mm, połączenie cyfrowe USB, za pomocą, których możemy podłączyć zestaw głośnikowy do większości urządzeń multimedialnych. Dla zwiększenia wygody komunikacji w głośnikach zastosowano porty 3,5 mm dla mikrofonu i słuchawek.

Użytkownicy systemu Windows mogą pobrać dedykowane oprogramowanie dla głośników Pebble X. Aplikacja zapewnia użytkownikom dostęp do rodzimych technologii audio Sound Blaster Acoustic Engine, takich jak Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer i EQ. Użytkownicy mogą także personalizować oświetlenie RGB i inne funkcje za pomocą modułów aplikacji Creative, które są dostępne w systemach Windows, Apple App Store i Google Play Store.

Pomimo niewielkich rozmiarów głośniki te mogą zapewnić użytkownikom moc akustyczną sięgającą 15 W w RMS i szczytową do 3 0W po podłączeniu do portu USB z komputera. Po podłączeniu do zasilacza PD o mocy 30 W (lub wyższej) głośniki zapewniają moc szczytową nawet do 60 W.

Creative Pebble X kosztuje 439 PLN, natomiast Pebble X Plus 599 PLN i można go zamówić na stronie Creative.com.