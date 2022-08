Roomba i1 rozpoczyna porządki￼

Autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce, spółka DLF, wprowadza do oferty nowy model robota gruntownie odkurzającego – Roomba i1. Urządzenie nie posiada kamery do nawigacji, ale dzięki zaawansowanym algorytmom porusza się wzdłuż równoległych linii, aby sprzątać szybko i efektywnie.

Oferta marki iRobot skonstruowana jest tak, aby każdy użytkownik mógł dobrać pomocnika według swoich potrzeb. Nowy reprezentant marki – Roomba i1 – jest gruntownie sprzątającym robotem, który ma dostarczyć użytkownikowi efektywnych rozwiązań w zakresie pracy oraz obsługi urządzenia.

Technologia sprzątania

Najnowszy w ofercie model został wyposażony w system AeroForce drugiej generacji. Stanowi on znaczące usprawnienie 3-stopniowego systemu sprzątania. W tym przypadku szczotka boczna zagarnia zabrudzenia sprzed robota, jak i te zgromadzone wzdłuż ścian i w narożnikach, aby skierować je ku umieszczonej w centralnej części głowicy czyszczącej. Jest ona ruchoma, aby pozostawała w stałym kontakcie z podłożem. W niej zainstalowane są dwie szczotki główne, które odpowiedzialne są za podnoszenie zabrudzeń i umieszczenie ich w pojemniku na brud robota. W ich konstrukcji charakterystycznym elementem jest gumowa, bieżnikowana powłoka. Została ona zaprojektowana tak, aby zabrudzenia, jak włosy czy sierść, nie osadzały się na niej, co znacząco ułatwia czyszczenie. System AeroForce to jednak nie tylko wygoda, ale również efektywność. Szczotki systemu wypełniają głowicę czyszczącą tak, że szczeliny między nimi są niewielkie, a co za tym idzie moc ssąca jest koncentrowana bezpośrednio na podłożu. Jednocześnie elastyczna konstrukcja szczotek pozwala efektywnie zbierać również większe zabrudzenia.

iRobot posiada ponad 1000 patentów w dziedzinie robotyki, dzięki którym roboty tej marki optymalizują swoją pracę. Doskonałym przykładem jest tu system DirtDetect. Odpowiedzialny jest on za stałe monitorowanie ilości zbieranych zabrudzeń, aby miejsca, w których znajduje się ich więcej zostały dokładnie wyczyszczone. Dzięki temu Roomba i1 zlokalizuje przykładowo naniesiony na butach piach oraz zintensyfikuje na nim swoją pracę, aby skrupulatnie go zebrać.

Roomba i1 posiada zestaw czujników, które dostarczają jej informacji na temat otoczenia, aby umożliwić adaptację do aktualnie panujących warunków. Dzięki temu zwalnia przed przeszkodami, czy nie spada ze schodów. Zbierane przez sensory dane wykorzystywane są również przez system nawigacji, który dba o to, aby robot poruszał się efektywnie, wzdłuż równoległych linii.

Wygoda obsługi

iRobot Roomba i1 został wyposażony w moduł łączności bezprzewodowej. Dzięki niemu możliwe jest bezpłatne aktualizowanie oprogramowania robota, aby stawał się jeszcze bardziej efektywny, podczas pracy w naszych domach. Zapewnia to również wygodę obsługi – odbywa się ona za pośrednictwem aplikacji iRobot HOME, która wykorzystuje system operacyjny iRobot OS. Dzięki temu możemy na ekranie smartfona ustawić harmonogram pracy, obejrzeć poradniki wideo, ale również skorzystać z personalizowanych sugestii sprzątania. Powstają one na podstawie wykonanych już przez robota misji odkurzania lub w oparciu o porę roku. Dzięki temu Roomba i1 może np. zaproponować nam częstszą pracę w okresie linienia zwierząt czy pylenia roślin.

Dzięki współpracy z najbardziej popularnymi asystentami głosowymi, robot ten może być jeszcze prostszy w obsłudze. Lista obsługiwanych komend jest stale rozwijana.

iRobot Roomba i1 dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 1899 zł.