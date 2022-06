Wi-Fi szybsze niż kabel sieciowy?

TP-Link zaprezentował kartę sieciową Wi-Fi 6 Archer TX55E, która pozwala na uzyskanie realnych prędkości transmisji Wi-Fi powyżej 1 Gb/s. To więcej niż powszechnie stosowany standard kablowy Gigabit Ethernet.

Archer TX55E to karta sieciowa ze złączem PCI-E przeznaczona do komputerów stacjonarnych. Produkt zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, jak np. gracze i streamerzy. Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ax (Wi-Fi 6) i oferuje do 2 976 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 2 402Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Karta jest wstecznie kompatybilna ze starszymi standardami Wi-Fi, wyposażono ją również w moduł Bluetooth 5.2.

TP-Link Archer TX55E wyposażony jest w zestaw technologii standardu Wi-Fi 6, które znacząco wpływają na poprawę prędkości i ogólnej wydajności sieci. Zastosowana modulacja 1024-QAM oraz kanał o szerokości 160 MHz sprawiają, że produkt w połączeniu z routerem lub punktem dostępowym pracującym w standardzie AX, pozwala na uzyskanie bezprzewodowo prędkości transmisji przekraczających możliwości kablowego standardu Gigabit Ethernet. Natomiast zastosowanie technologii OFDMA, która dzieli pasma na mniejsze jednostki, w połączeniu z MU-MIMO pozwala na znaczącą redukcję lagów (nawet o 75%) i opóźnień w transmisji bezprzewodowej.

Dwie dookólne anteny o wysokim zysku zapewniają urządzeniu dobry zasięg. Protokół WPA3 gwarantuje bezpieczeństwo transmisji na najwyższym poziomie.

Kolejnym atutem nowej karty TP-Link jest moduł Bluetooth 5.2. Dzięki niemu karta umożliwia podłączenie do komputera dowolnej liczby akcesoriów bezprzewodowych, takich jak słuchawki, klawiatura, myszka, głośniki czy pady do gier. Bluetooth 5.2 to najnowsza wersja tego standardu, oferująca dwukrotnie wyższe prędkości i czterokrotnie większy zasięg niż standard Bluetooth 4.2.

Zastosowanie w konstrukcji TX55E radiatorów gwarantuje, że urządzenie nie będzie przegrzewało się nawet podczas intensywnej pracy. W zestawie, oprócz standardowego śledzia, znajduje się również śledź low-profile, przeznaczony dla komputerów z obudową mini tower.

Karta sieciowa TP-Link Archer TX55E jest już dostępna w sprzedaży w cenie ok. 180 PLN. Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.