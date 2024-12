TEST: RØDE Wireless Micro

RØDE to firma znana z szerokiej gamy produktów audio. Podczas gdy mikrofony takie jak RØDE Wireless Pro przeznaczone są dla profesjonalnych twórców wideo, którzy chcą niezawodnego i świetnie brzmiącego mikrofonu bezprzewodowego do swojej lustrzanki lub aparatu bezlusterkowego, nowy (i tańszy) RØDE Wireless Micro przeznaczony jest dla innego typu filmowców. Skorzystają z niego twórcy smartfonowi, którzy potrzebują prostego, niedrogiego, ale równie niezawodnego sposobu na nagrywanie klarownego i wolnego od zaników dźwięku podczas rejestrowania materiału telefonem.

RØDE Wireless Micro wyposażony jest w etui ładujące, które zawiera dwa gładkie, plastikowe mikrofony w formie nadajników bezprzewodowych i odbiornik, który można podłączyć bezpośrednio do smartfona przez port USB-C (istnieje też wariant ze złączem Lightning). To, co wyróżnia go spośród wielu innych zestawów, to niewielkie rozmiary i waga mikrofonów i odbiornika. Ten ostatni jest malutki – tylko 44 mm długości. Dostępne są warianty kolorystyczne czarny i biały.

Zestaw skierowany jest do użytkowników smartfonów i RØDE Wireless Micro został zaprojektowany tak, aby zminimalizować potrzebę poprawek w postprodukcji, takich jak regulacja poziomu głośności. Aplikacja na smartfony RØDE Capture umożliwia ręczne sterowanie ustawieniami dźwięku każdego nadajnika bezprzewodowego za pomocą suwaków lub zwiększenie wzmocnienia przez kilka dotknięć. Jeśli jednak nie masz doświadczenia w nagrywaniu, funkcja Intelligent Gain Assist mikrofonów została zaprojektowana tak, aby automatycznie dostosowywać poziomy w locie, pozwalając uzyskać optymalną jakość (niezależnie od tego, w jakiej aplikacji nagrywasz). To powinno sprawić, że RØDE Wireless Micro będzie atrakcyjnym zakupem, jeśli jest to twój pierwszy bezprzewodowy zestaw mikrofonowy do smartfona.

Użyłem dołączonego do mikrofonu nadajnika klipsa, aby przymocować mikrofon do koszulki (choć istnieje alternatywna opcja mocowania dzięki magnesowi przymocowanemu do niego). Gdy odbiornik odbiera sygnał z mikrofonu, jedno z dwóch migających zielonych świateł zacznie sygnalizować to światłem ciągłym, dzięki czemu możesz stwierdzić, że nadajnik i odbiornik są połączone (dwa zielone światła na odbiorniku zaczną świecić światłem ciągłym, jeśli nagrywasz wywiad przy użyciu dwóch mikrofonów).

Aplikacja RØDE Capture zapewnia wyraźny wyświetlacz poziomów mikrofonu i można ręcznie je dostosować, tak jak i sprawić, aby dźwięk jednego mikrofonu wypełniał oba kanały. Alternatywnie można umieścić dwa mikrofony na oddzielnych kanałach lewym i prawym na potrzeby wywiadu.

Testy odbywały się z iPhonem 16 Pro w niewielkiej grubości etui (grubsze mogłoby utrudnić połączenie z portem). Zabrałem również dostarczoną futrzaną osłonę przeciwwiatrową, która bezpiecznie przylega do mikrofonu nadajnika dookólnego. Zarejestrowany dźwięk był bogaty i czysty, jak można się spodziewać po mikrofonie RØDE, nawet z odległości 100 metrów. Powyżej tej granicy dźwięk zaczyna zanikać, jednak jest to naprawdę pokaźny dystans.

Następnie wpadłem do miasta, aby wykonać obowiązkowy test hałasu. RØDE Wireless Micro nie ma wbudowanej funkcji redukcji szumów. Rejestruje zatem trochę dźwięków otoczenia, choć nadal głośność i jakość dialogów dobiegających do mikrofonu jest odpowiednio przeważająca. Usuwanie hałasu w postprodukcji nie było problematyczne i nawet w darmowych aplikacjach odbyło się bez problemów i utraty jakości.

RØDE Wireless Micro to idealny zestaw rejestrator bezprzewodowy dla użytkowników smartfonów. Jego wielokierunkowe mikrofony nadajnika zastąpią przeciętny dźwięk nagrywany przez smartfona – takim o jakości profesjonalnej.

Specyfikacja

CENA 719 PLN

719 PLN CZAS PRACY 7 godzin