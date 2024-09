Premiery Anker Innovations

Anker Innovations wprowadza serię premier produktów ze swojego bogatego portfolio marek – Anker, Anker SOLIX, soundcore, Nebula oraz eufy. Firma przedstawiła również swoje nowe inicjatywy na rzecz ekologii oraz podkreśliła znakomity wzrost na europejskim rynku.

Anker MagGo – nowy poziom ładowania bezprzewodowego

Anker zaprezentował m.in. serię nowych produktów z popularnej serii MagGo, wykorzystującej najnowsze standardy ładowania Qi2 oraz technologię Magnetic Power Profile, zapewniając użytkownikom bardziej wydajne i stabilne ładowanie z mocą do 15 W. Wśród nowości znalazły się:

Składana ładowarka MagGo 3-in-1 Wireless Charging Station – unikalna, składana i przenośna stacja ładowania, która może jednocześnie ładować Apple Watch, iPhone’a oraz AirPodsy.

MagGo Wireless Charger (podstawka) – zgrabna, biurkowa podstawka ładująca z możliwością obracania o 360 stopni.

MagGo Power Bank (10K Slim) – ultracienki, lekki powerbank, idealny do ładowania urządzeń w biegu.

MagGo Power Bank (10K, Apple Watch) – pojemny powerbank, zaprojektowany z myślą o jednoczesnym ładowaniu iPhone’a przez USB-C oraz Apple Watcha bezprzewodowo.

MagGo Magnetic Case with Stand (z pierścieniem-podstawką 360° dla iPhone’a) – magnetyczne etui z wbudowanym obrotowym pierścieniem-podstawką dla iPhone’ów.

Firma prezentuje również serię nowych ładowarek z cenionej serii Anker Prime:

Anker Prime 250 W – wyposażona w 6 portów USB (4x USB-C, 2x USB-A), duży, czytelny wyświetlacz prezentujący parametry ładowania oraz pokrętło, pozwalające sterować procesem ładowania urządzeń.

Anker Prime 200W – oferuje 4 złącza USB-C i dwa USB-A, kompaktowa i stylowa, z powodzeniem zasili wszystkie urządzenia, z których korzystamy podczas pracy/nauki przy biurku – od laptopów, przez tablety i smartfony, aż po słuchawki, zegarki, etc.

Anker Prime 100W – klasyczna kompaktowa „kostka” podłączana do gniazdka, wyposażona w 3 porty USB (2x USB-C oraz 1x USB-A). Mimo dużej mocy, urządzenie mierzy zaledwie 43.5 × 29 × 67.8 mm i waży tylko 170 g.

Anker SOLIX rozszerza serię produktów kempingowych o nowe przenośne stacje ładowania

Marka Anker SOLIX zaprezentowała nową serię C300 – rodzinę kompaktowych i przenośnych stacji ładowania zaprojektowanych zarówno z myślą o zastosowaniach outdoorowych, jak i sytuacjach awaryjnych w domu. W skład serii wchodzą dwa modele: C300 DC oraz C300 – każdy z nich wyróżnia się kompaktowym, pionowym kształtem, z wbudowanym uchwytem do przenoszenia (oraz opcjonalnym paskiem na ramię), co czyni je idealnym rozwiązaniem na wędrówkę, wycieczki rowerowe oraz kemping.

Produkty z serii C300 mają również zintegrowane oświetlenie (C300 DC – unikalną, wysuwaną lampę, C300 – lampę umieszczoną z przodu). Oba modele bazują na technologii akumulatorów LiFePO4, zapewniając stabilne 288 watogodzin pojemności i moc 300 W.

Model C300 DC zaprojektowano głównie z myślą o zastosowaniach outdoorowych – stacja ma liczne porty ładowania (w tym dwa dwukierunkowe porty USB-C, które pozwalają naładować stację do pełna w zaledwie 90 minut). C300 to rozwiązanie hybrydowe, które sprawdzi się zarówno na kempingu, jak w sytuacjach awaryjnych – dzięki licznym portom USB oraz trzem gniazdkom AC mogącym zasilić małe urządzenia i osobistą elektronikę. Oba modele wyposażono w konektory XT60 i możliwość ładowania z paneli słonecznych do 100 W.

Nowe modele w Europie pojawią się 26 września.

System przechowywania energii Anker SOLIX x1 zadebiutuje w Europie

Po udanej premierze w USA Anker SOLIX poinformował o planach wprowadzenia systemu przechowywania energii X1 na europejski rynek. W sytuacji rosnących kosztów energii, Anker SOLIX X1 jest świetnym rozwiązaniem, łączącym ikoniczne wzornictwo oraz niezawodną wydajność wspierającą coraz popularniejszy trend niezależności energetycznej.

Dzięki możliwości przechowania do 180 kWh energii i dostarczenia do 72 kW mocy, X1 sprawia, że użytkownicy mogą zapewniać sobie energię nawet podczas poważnych awarii energetycznych. Innowacyjne rozwiązania z zakresu optymalizacji energii oraz szybkiego ładowania sprawiają, że system ten jest kluczowym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłość energetyczną.

Więcej informacji o Anker SOLIX X1 znaleźć można na stronie anker.com/solix.

eufy rozszerza ofertę świateł smart do domu i na zewnątrz

Marka eufy zaprezentowała pięć nowych inteligentnych produktów oświetleniowych, które nie tylko oferują możliwość ozdobienia domów światłem, ale dodatkowo mogą być synchronizowane – co pozwala budować w domu spójne schematy oświetlenia (świetnie sprawdzi się to w sezonie świątecznym lub podczas innych, specjalnych okazji). Co więcej, użytkownicy produktów z serii eufy Security mogą integrować nowe światła w istniejących już domowych systemach monitoringu – światła mogą być zaprogramowane np. tak, by aktywowały się lub zmieniały kolor w sytuacji wykrycia ruchu/sylwetki przez kamery eufy z AI. Wśród nowości znalazły się:

Światła zewnętrzne Permanent Outdoor Lights E22: flagowy produkt eufy – rozwiązanie oparte na potrójnych diodach LED zapewnia 16 mln kolorów i nawet 50 000 godzin pracy. System jest odporny na wodę, kurz i promieniowanie UV, można go kupić w wersjach o długości 15, 30 oraz 45 m (na najdłuższy wariant składa się zestaw o długości 30 m i zestaw przedłużający 15).

Zewnętrzna girlanda Outdoor String Lights E10 – wykorzystująca technologię WonderShine, płynnie łączącą kolory RGB a także zimną i ciepłą biel – oferuje 80 zdefiniowanych programów, dostępna jest w wersji o długości 30 m.

Zewnętrzne światła punktowe Outdoor Spotlights E10 – zapewniają żywe kolory RGB lub ciepłe biało światło LED o jasności do 500 lumenów. Obudowy wykonane są z trwałego aluminium, odpornego na korozję i rdzę. W zestawie dostępne są 2 sztuki.

Lampy zewnętrzne Outdoor Pathway Lights E10 – stylowe i nowoczesne, doskonale nadają się do oświetlenia elementów krajobrazu, granic czy ścieżek. Dostępne w zestawach po 4 sztuki.

Lampa podłogowa Indoor Floor Lamp E10 – oferuje do 1 700 lumenów jasności i płynne przejścia pomiędzy kolorami – jest kompatybilna z Google Assistant oraz Amazon Alexa (obsługuje komendy głosowe).

Więcej informacji o nowościach eufy, w tym ceny, znaleźć można na stronie eufy.com.

Nebula rozrzesza ofertę projektorów domowych i przenośnych

Marka Nebula zaprezentowała dwa nowe projektory, oba wyposażone w platformę Google TV oraz zintegrowaną aplikację Netflix:

Capsule Air to projektor Nebula następnej generacji, zapewniający wygodne oglądanie w dowolnej przestrzeni. Do urządzenia dostępnych jest wiele opcjonalnych akcesoriów, zwiększających jego możliwości – m.in. podstawka Gimbal, statyw z wbudowanym powerbankiem oraz baza Snap-On, która nie tylko pozwala pochylić projektor, ale też zamontować go na ścianie czy szafce.

Cosmos 4K SE – projektor stworzony został z myślą o fanach kina domowego – oferuje obraz w rozdzielczości 4K UHD, jasność 1,800 ANSI lumenów (urządzenie wykorzystuje technologię HybridBeam, łączącą światło laserowe i LED), a także wsparcie dla Dolby Vision. Technologia NebulaMaster zapewnia naturalne kolory i doskonałe detale – sprawiając, że każdy sens jest wyjątkowy.

Cena oraz dostępność Capsule Air w Europie podane zostaną wkrótce. Projektor Cosmos 4K pojawi się w Europie 19 września.

soundcore prezentuje nowe słuchawki nauszne, słuchawki typu open-ear oraz przenośne głośniki

Space One Pro: słuchawki z systemem tłumienia hałasu – marka soundcore zaprezentowała swoje najbardziej zaawansowane słuchawki z systemem tłumienia hałasu – model Space One Pro, z czterostopniowym systemem ANC oraz nową konstrukcją FlexiCurve, dzięki której po złożeniu gabaryty słuchawek zmniejszają się 50%, co ułatwia przenoszenie. Słuchawki w Polsce pojawią się pod koniec września.

AeroFit 2: słuchawki open-ear – następna generacja słuchawek open-ear AeroFit 2 wyposażona została w unikalny obracany haczyk na ucho i wyróżnia się kształtem z podwójnym wygięciem i pokryciem z płynnego silikonu – co gwarantuje wygodę, pewną pozycję na uchu oraz doskonałą jakość dźwięku. AeroFit 2 będą dostępne w Europie, a szczegółowe informacje o terminie premiery i cenie podane zostaną później.

Select 4 Go: Przenośny głośnik Bluetooth – marka soundcore zaprezentowała również dwa nowe głośniki Bluetooth. Ultra przenośny model Select 4 Go wyróżnia się baterią wystarczającą na 20 godzin pracy, wodoodpornością (IP67) oraz możliwością dopasowania equalizera. Nowość dostępna będzie od września w sześciu kolorach.

Rave 3: Głośnik imprezowy z systemem karaoke bazującym na AI – doskonały głośnik na imprezy, wyposażony w dwa bezprzewodowe mikrofony oraz bazujący na AI system usuwania ścieżki wokalnej z utworów – co pozwala wykorzystać dowolną piosenkę w karaoke. Zapewnia dźwięk o mocy 160 W, technologię BassUp 1.0 oraz system podświetlenia HexaGlow (synchronizujący się z rytmem muzyki). Dostępność i cena Rave 3 podane zostaną później.